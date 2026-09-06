Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη έξω από την Κοζάνη

Snapshot Εντοπίστηκε σορός σε πολύ προχωρημένη σήψη σε υπαίθρια έκταση έξω από την Κοζάνη στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η σορός βρέθηκε από κτηνοτρόφο, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός φύλου και ηλικίας λόγω της προχωρημένης σήψης.

Πιθανώς πρόκειται για άντρα, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η ταυτότητα, τα αίτια θανάτου και τα στοιχεία της σορού θα καθοριστούν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης και αστυνομικής έρευνας. Snapshot powered by AI

Σορός σε πολύ προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, σε υπαίθρια έκταση πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως, έξω από την Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη σορό φέρεται να εντόπισε κτηνοτρόφος, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία. Λόγω της πολύ προχωρημένης κατάστασης σήψης, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ούτε το φύλο ούτε η ηλικία του ανθρώπου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανόν πρόκειται για άντρα, χωρίς ωστόσο αυτό να μπορεί ακόμη να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο. Η ταυτότητα, το φύλο και η ηλικία της σορού, όπως και τα αίτια του θανάτου, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και την αστυνομική έρευνα.

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