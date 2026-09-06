Πρεσβεία Ισραήλ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο των δύο πιλότων του Phantom

Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του F-4 Phantom στη Τανάγρα εξέφρασε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Ισραηλινή πρέσβης αναφέρει ότι, εκ μέρους της ίδιας και της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια των δύο χειριστών.

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και με τον λαό της Ελλάδας», σημειώνει η Πνινάτ Γιανάι.

Οι δύο χειριστές του Phantom έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, όταν το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Τανάγρα, λίγο μετά την απογείωσή του, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week.