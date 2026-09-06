Ελαφονήσι: Αστυνομικοί ντύθηκαν... τουρίστες και συνέλαβαν έναν 21χρονο

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ελαφονήσι: Αστυνομικοί ντύθηκαν... τουρίστες και συνέλαβαν έναν 21χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού και την εν γένει εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και μετά από συνεχιζόμενες καταγγελίες για παρεμπόδιση κυκλοφορίας και άγρα πελατών από υπαλλήλους υπαίθριων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στο Ελαφονήσι του Δήμου Κισσάμου Χανίων, το μεσημέρι του Σαββάτου οργανώθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ένας 21χρονος.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, ντυμένοι τουρίστες, εντόπισαν τον 21χρονο να προχωρά σε άγρα πελατών στο Ελαφονήσι και να παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων της οδού προτρέποντας τους οδηγούς να εισέλθουν και να κάνουν χρήση ιδιωτικού πάρκινγκ ιδιοκτησίας 28χρονου, ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο.

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