Σπουδές Φαρμακευτικής: Για τον άνθρωπο και την επιστήμη

Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει βιώσει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια λόγω των εξελίξεων στον τομέα της υγείας, της τεχνολογίας και της νομοθεσίας. Αντιμετωπίζουμε μια αυξανόμενη ζήτηση για φαρμακευτικές υπηρεσίες, ενώ οι νέες νομοθετικές απαιτήσεις διαμορφώνουν όλο και περισσότερο το πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων. Αυτές οι σημαντικές αλλαγές δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας που απαιτεί από τους φαρμακοποιούς συνεχή ενημέρωση και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις του τομέα.

Πολλαπλές επαγγελματικές επιλογές

Στη Φαρμακευτική η αγάπη για την επιστήμη συνδυάζεται με την αγάπη για τον άνθρωπο και την επιβράβευση με μια καριέρα που συμβάλλει στην ευημερία της κοινωνίας μέσα από την προαγωγή της υγείας. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της μάλιστα δημιουργεί πολλές και διαφορετικές ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν το πτυχίο τους με πολλαπλούς τρόπους, αναζητώντας το εργασιακό τους μέλλον στη φαρμακευτική βιομηχανία, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, στην κλινική έρευνα, σε δημόσιες υπηρεσίες και δομές υγείας, σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, στη βιομηχανία των καλλυντικών και βέβαια στο φαρμακείο της κοινότητας, αλλά και του νοσοκομείου.

Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στο εν λόγω πεδίο βαίνει αυξανόμενη, ευθέως ανάλογα με την επενδυτική κινητικότητα στη βιομηχανία των φαρμάκων, αλλά και με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στον κλάδο.

Για όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν σπουδές Φαρμακευτικής καλό θα ήταν να δουν το πρόγραμμα σπουδών Φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σημαντικός παράγοντας στην ποιότητα του προσφερόμενου 5ετες πτυχίου MPharm είναι και οι συνέργειες που δημιουργούνται από την λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στο EUC από άποψη εργαστήριων, καθηγητών, έρευνας και υποδομών γενικότερα.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κόμβος ακαδημαϊκής αριστείας στις Επιστήμες Υγείας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Επιστημών Υγείας και Ζωής, με 29 προγράμματα συνολικά – εκ των οποίων τα 13 αποκλειστικά στην Κύπρο. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως Βιολογικές Επιστήμες, Βιοïατρικές Επιστήμες, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή – Διαιτολογία κ.α. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής (MPharm, Integrated Master), το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των φαρμακευτικών επιστημών και προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για σταδιοδρομία σε φαρμακεία, φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές βιομηχανίες, ιατρικά κέντρα και ερευνητικά ιδρύματα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus-EUC), προσφέρει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στη Φαρμακευτική (Integrated Master). Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής (MPharm, Integrated Master) του EUC ανοίγει τον δρόμο για την απασχόλησή σε φαρμακεία, φαρμακευτικές βιομηχανίες, ιατρικά κέντρα, στην έρευνα και ανάπτυξη και σε βιομηχανίες βιοτεχνολογίας, καθώς καλύπτει όλο το φάσμα των φαρμακευτικών επιστημών.

Πρακτική άσκηση

Μέρος του προγράμματος σπουδών Φαρμακευτικής, Mpharm στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Ο φοιτητής, παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση, έχει την ευκαιρία εργαστηριακής εξάσκησης από το 1ο έτος σπουδών ώστε να κατανοήσει βαθύτερα την πρακτική σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι οι φοιτητές, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους, συνδέουν τις γνώσεις με τον πραγματικό επαγγελματικό χώρο με την μορφή πρακτικής άσκησης μέσω τοποθέτησης τους σε ιδιωτικά ή/και δημόσια φαρμακεία. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα πρακτικής στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Η στενή συνεργασία δε του Τμήματος με φαρμακεία, με πρότυπα ιατρικά κέντρα, όπως το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, αλλά και με μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, όπως η Remedica, η Medochemie, και η Delorbis, δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του.

Η διεθνής αναγνώριση και το δικαίωμα εργασίας σε όλη την Ευρώπη

Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Φαρμακευτικής (MPharm) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν εξασφαλισμένα δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη, καθώς το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων (ΙΜΙ), επιτρέποντας στους αποφοίτους να ασκήσουν το επάγγελμα του/της φαρμακοποιού σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν. Η διεθνής αναγνώριση όμως δεν σταματά εδώ, καθώς το Πρόγραμμα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών.

ΤΗΕ World University Rankings by Subject 2025: Medical and Health

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 501+ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο admit@euc.ac.cy

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025