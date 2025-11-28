Κλειστά σχολεία σήμερα 28/11: Αναλυτικά όλη η λίστα - Πού δεν γίνεται μάθημα

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας, σήμερα παραμένουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

• Δήμος Ευρώτα Λακωνίας

• Δήμος Ζηρού

• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

• Δήμος Ερμιονίδας

• Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

* 14ο Νηπιαγωγείο

* 14ο Δημοτικό Σχολείο

• Δήμος Διονύσου

• Δήμος Πεντέλης

• Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

• Δήμος Γαλατά Πειραιά

• Δήμος Μεθάνων Πειραιά

• Δήμος Αγκιστρίου Πειραιά

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.