ΙΕ' Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής: Σύγχρονα θέματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής διοργανώνει το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο Προσχολικής Αγωγής της χώρας για 15η συνεχόμενη φορά!

Το ΙΕ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής με τίτλο «Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής & Παιδιατρικής», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 & την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στο Ξενοδοχείο "PARTHENON" (Μακρή 6, Αθήνα). Το κορυφαίο επιστημονικό γεγονός στον χώρο της προσχολικής αγωγής θα διεξαχθεί υβριδικά με ταυτόχρονη δυνατότητα διαδικτυακής και δια ζώσης παρακολούθησης.

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο δια ζώσης. Μετά από την συμπλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων θα υπάρχει δυνατότητα μόνο για διαδικτυακή παρακολούθηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι η εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα (https://elepepa.gr/eggrafi-conference), επιλέγοντας ένα από τα πακέτα που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του Συνεδρίου.