Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Βασικές οδηγίες για τους υποψηφίους – Τι ισχύει για τα κινητά

Snapshot Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 πρέπει να προσκομίσουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου και στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, ενώ απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στην αίθουσα εξέτασης.

Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να παραδίδονται κατά την προσέλευση στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής και φυλάσσονται σε ειδικό χώρο μέχρι τη λήξη της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιούν με φειδώ τις σελίδες του τετραδίου, καθώς δεν θα δοθεί δεύτερο, και να σημειώνουν ξεκάθαρα ως πρόχειρες τις σελίδες που δεν θα βαθμολογηθούν.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται στις 08:30 π.μ. και η προσέλευση στις αίθουσες πρέπει να γίνει μέχρι τις 08:00 π.μ., με διάρκεια κάθε εξέτασης τρεις ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που διαρκεί τέσσερις ώρες.

Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα διεξαχθούν από 15 έως 26 Ιουνίου 2026. Snapshot powered by AI

Η έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων 2025 είναι γεγονός.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να «μπαίνουν στο στίβο» των εξετάσεων σήμερα Παρασκευή (29/5) και το Σάββατο (30/5), αντίστοιχα, προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Βασικές οδηγίες

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch) .

Ωστόσο, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

Το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2026

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2026 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΧΗΜΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026 - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-5-2026 - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 9-6-2026 - ΥΓΙΕΙΝΗ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ - ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ) - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 16-6-2026 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ. ΤΡΙΤΗ 23-6-2026 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια 3 ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.