ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Αναλυτικά οι 46 ειδικότητες

Snapshot Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το έτος 2026–2027, με 46 ειδικότητες διαθέσιμες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας, έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Η φοίτηση διαρκεί πέντε εξάμηνα, περιλαμβάνει θεωρητική, εργαστηριακή εκπαίδευση και αμειβόμενη πρακτική άσκηση, και οδηγεί σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr με χρήση κωδικών TAXISNet και απαιτούν κατάθεση τίτλου σπουδών και ταυτότητας σε μορφή PDF.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έως τρεις ειδικότητες κατάρτισης σε έως δύο διαφορετικές ΣΑΕΚ. Snapshot powered by AI

Ανοιχτή είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026–2027, σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNet, έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tis-dypa

Η διαδρομή πλοήγησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής επιλέγοντας έως τρεις (3) ειδικότητες κατάρτισης, κατά σειρά προτίμησης, από το σύνολο των σαράντα έξι (46) προσφερόμενων ειδικοτήτων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, σε έως δύο (2) Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν σύγχρονη και ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της οικονομίας. Μέσω της συνδυασμένης παροχής θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και πιστοποιημένα προσόντα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η φοίτηση έχει συνολική διάρκεια πέντε εξαμήνων και περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, καθώς και ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες του έτους κατάρτισης 2026-2027 είναι οι εξής: