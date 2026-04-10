Κατασχέθηκαν έντεκα τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε ελέγχους της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής από τις αρχές Μαρτίου έως και την Μεγάλη Πέμπτη πραγματοποίησε συνολικά 5.746 αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κατασχέθηκαν έντεκα τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε ελέγχους της Περιφέρειας Αττικής
Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, διενεργήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 5.746 αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι, με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους να προβαίνουν μεταξύ άλλων στην κατάσχεση 11 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 244.770 ευρώ. Για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, είχαν πραγματοποιηθεί 4.236 έλεγχοι, κατασχέθηκαν 4,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα 157.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Η προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, εντείνοντας την παρουσία μας στην αγορά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με τις τιμές των προϊόντων να επηρεάζονται άμεσα από την τρέχουσα διεθνή κατάσταση.

Ενισχύσαμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο πασχαλινό τραπέζι είναι ποιοτικά και ασφαλή. Παράλληλα, στηρίζουμε τις υγιείς επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφάνεια και σεβασμό στη νομιμότητα.

Το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: μηδενική ανοχή σε φαινόμενα νοθείας και αισχροκέρδειας - χωρίς καμία εξαίρεση.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη την εορταστική περίοδο. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Η τήρηση της νομιμότητας είναι βασική υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες.

Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο.

Όσοι επιλέγουν να λειτουργούν εκτός κανόνων, θα μας βρίσκουν απέναντί τους - χωρίς ανοχή και χωρίς δεύτερες ευκαιρίες».

Αυξήθηκαν οι έλεγχοι - Τριπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις ακατάλληλων κρεάτων

Η εικόνα που προκύπτει από τους 5.746 ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά και από το ύψος των επιβληθέντων προστίμων, επιβεβαιώνει σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την επιλογή της Περιφέρειας Αττικής για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα της αγοράς. Ειδικότερα:

* Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης έλεγξαν 2.498 επιχειρήσεις, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 244.770 ευρώ συνολικά.

Ενδεικτικά, από τους ελέγχους αυτούς, οι 943 αφορούσαν πωλητές σε κλειστές αγορές, λαϊκές και παζάρια, οι 323 παντοπωλεία, οπωροπωλεία και κρεοπωλεία, οι 302 καταστήματα εστίασης και οι 207 αρτοποιεία - ζαχαροπλαστεία. Διενεργήθηκαν, επίσης, έλεγχοι ποιότητας καυσίμου σε 29 πρατήρια και ελέγχθηκαν 415 ζυγαριές.

Αντίστοιχα, ενδεικτικά ως προς την κατανομή των προστίμων, τα 64.300 ευρώ αφορούν σε πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, τα 53.050 σε σούπερ μάρκετ, τα 39.520 σε αρτοποιεία - ζαχαροπλαστεία, τα 38.700 σε παντοπωλεία και είδη διατροφής και τα 30.700 σε καταστήματα εστίασης.

* Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχουν προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε 2.236 ελέγχους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Από αυτούς, οι 1.443 αφορούσαν στην εσωτερική αγορά, οι 760 σε εξαγωγές (τελωνεία, ψυκτικές αποθήκες κ.ο.κ.) και οι 33 σε λειτουργούντα σφαγεία εντός της Περιφέρειας Αττικής. Έγιναν 46 κατασχέσεις με συνολικό βάρος 11 τόνων ακατάλληλου κρέατος, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 146 συστάσεις συμμόρφωσης.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι έλεγχοι στην αγορά αυξήθηκαν κατά 19% (1.212 το 2025) και στις εξαγωγές κατά 48% (512 το 2025), ενώ σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι κατασχεθείσες ποσότητες κρεάτων (3,8 τόνοι το 2025).

* Τέλος, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας έχουν προχωρήσει σε 1.012 ελέγχους.

Ενδεικτικά, οι 404 αφορούσαν σε υπηρεσίες εστίασης, οι 267 σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι 136 σε κομμωτήρια και οι 121 σε καταστήματα τροφίμων, ενώ έγιναν και 948 έλεγχοι για εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι που διεξάγονται, αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

