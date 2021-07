Κυπριακό:Διπλωματική αντεπίθεση Αθήνας-Λευκωσίας για περιθωριοποίηση της Τουρκίας-Αντιδράσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Διπλωματικός μαραθώνιος από την Ελλάδα και την Κύπρο στον απόηχο των τουρκικών εξαγγελιών για άνοιγμα τμήματος της Αμμοχώστου- Έντονες διεθνείς αντιδράσεις κατά της Άγκυρας.

Τη διαμόρφωση ενός ισχυρού διεθνούς διπλωματικού μετώπου απέναντι στην Τουρκία και την περιθωριοποίησή της, μετά τις εξαγγελίες για άνοιγμα τμήματος της Αμμοχώστου (Βαρώσια), επιδιώκουν η Ελλάδα και η Κύπρος.

O Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, δήλωσε, μετά από συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη, πως «σε απόλυτο συντονισμό θα κινηθούμε και στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε, νομίζουμε, ο ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ανεχθούν την τουρκική παραβατικότητα, την επιβολή τετελεσμένων επί του εδάφους». Επίσης, τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας όσο η τελευταία συνεχίζει να παρανομεί.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας όσο η Τουρκία συνεχίζει να παρανομεί στην Κύπρο» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης Κύπριος υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως από το δυναμισμό και την αποφασιστικότητα της αντίδραση της διεθνούς κοινότητας θα εξαρτηθούν όχι μόνο τα επόμενα βήματα της Τουρκίας, αλλά και η αναζωογόνηση των συνομιλιών.

Αυστηρό και σαφές μήνυμα προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση “Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence” την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA), ξεκαθάρισε πως «οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας "εναλλακτικές" ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε».

Ισχυρά ήταν τα μηνύματα και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού: Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις τουρκοκυπριακές ανακοινώσεις, με την υποστήριξη της Τουρκίας, για τα Βαρώσια.

«Διαβεβαίωσα εκ νέου τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, κ. Χριστοδουλίδη, πως οι ΗΠΑ καταδικάζουν την τουρκοκυπριακή ανακοίνωση, με την υποστήριξη της Τουρκίας, για τα Βαρώσια. Είναι απαράδεκτη και δεν συνάδει με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Πιέζουμε για μια ισχυρή αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας» τόνισε, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Χριστοδουλίδη.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν την τουρκική πρόταση για τη δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο και καταδικάζουν τις κινήσεις για το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, τόνισε από πλευράς της η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Η κ. Νούλαντ έκανε λόγο για μια περίπλοκη και πολύπλευρη σχέση με την Τουρκία, επαναβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν σκοπεύει να οπισθοχωρήσει στο ζήτημα των κυρώσεων CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων) που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα λόγω της απόκτησης του ρωσικού συστήματος S-400.

Τη βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν οι πρόσφατες εξελίξεις στα Βαρώσια στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού εξέφρασε η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Η ειδική αντιπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις δύο εκθέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες («ΟΥΝΦΙΚΥΠ» και «Καλές Υπηρεσίες») καθώς και για τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

Όπως σημείωσε η κα Σπέχαρ, «το Συμβούλιο Ασφαλείας ακόμη διαβουλεύεται στο θέμα των Βαρωσίων και η Γραμματεία θα κάνει περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα. Υπενθύμισα στο Συμβούλιο ότι ο ΓΓ έχει συστηματικά καλέσει τα μέρη να αποφύγουν οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για συνέχιση του διαλόγου, σε αναζήτηση κοινού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων».

Σε δήλωσή του ο Ζαν Υβ Λεντριάν υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αναφέρει: «Η Γαλλία καλεί να γίνουν σεβαστά τα ψηφίσματα 550 και 789 του ΟΗΕ». Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Κρίστοφερ Μπούργκερ, εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ, ενώ ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, υπογράμμισε την «προσήλωσή μας στην αυστηρή τήρηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρει ο Σεργκέι Λαβρόφ υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Βαθιά ανησυχία» εξέφρασε και η Αίγυπτος , ζητώντας συμμόρφωση προς τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από πλευράς του ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως «Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι το τουρκοκυπριακό κράτος θα αποκτήσει ευρεία αναγνώριση στο πλέον σύντομο χρονικό διάστημα».

