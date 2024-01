Πώς διαβάζουν στη Νέα Δημοκρατία τις «ακροβασίες» Κασσελάκη

Στην Πειραιώς και στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν προσεκτικά τις συνεχείς λεκτικές ακροβασίες του Στέφανου Κασσελάκη και προσπαθούν να ερμηνεύσουν αν είναι μόνο αποτέλεσμα θεατρικής επιθεώρησης ή κάποιο είδος στρατηγικής για να συντηρεί το όνομά του στην επικαιρότητα.

Αρχής γενομένης από το δάνειο που έδωσε για να πληρωθούν οι κομματικοί υπάλληλοι, αλλά και από τα έξοδα που πλήρωσε για την… εκδρομή της Κ.Ο. στις Σπέτσες, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Κασσελάκης κινείται στο δρόμο της λογικής «με τον παρά μου αγοράζω τα πάντα…». Μη έχοντας την αποδοχή στο εσωτερικό του κόμματός του επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να την εξαγοράσει…, λένε γαλάζια στελέχη και προσθέτουν με νόημα ότι «ο κ. Κασσελάκης βάλλει πλέον και σε προσωπικό επίπεδο εναντίον του πρωθυπουργού διότι δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο να διαμορφώσει σοβαρή πολιτική ατζέντα».

Ειδικά για το περίφημο θέμα της δήθεν πρότασης που δέχθηκε το 2019 για να είναι υπουργός της ΝΔ έμπειρα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Κασσελάκης εκτοξεύει αυτά τα μυθεύματα για να μπορέσει να ψηλώσει πολιτικά και να βάλει τον εαυτό του στο ίδιο κάδρο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα όπως εξηγούν, όλα αυτά δεν τα λέει ο ίδιος ευθέως, αλλά βάζει συνεργάτες του να τα διαρρέουν και στη συνέχεια κάνει follow up με non paper. «Αλήθεια, περιμένει ότι ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στα fake news ενός non paper; Πρέπει να είναι αρκετά αφελής για να πιστέψει ότι με αυτό τον τρόπο θα παγιδεύσει τον Μητσοτάκη να πέσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο», εξηγούσαν κυβερνητικά στελέχη στο Newsbomb.gr.

Συμπερασματικά στη ΝΔ θεωρούν ότι ο κ. Κασσελάκης αντί να μπαίνει στο πετσί του ρόλου ενός πολιτικού αρχηγού, όσο περνάει ο καιρός κινείται ακόμα περισσότερο στη λογική παίκτη reality show και είναι έτοιμος για θεατρική επιθεώρηση. «Όσο προσπαθεί να πάρει πολιτικούς πόντους με μυθεύματα και ψεύδη, τόσο περισσότερο θα εκτίθεται σε προσωπικό επίπεδο και θα μεγαλώνει η αμφισβήτηση στο εσωτερικό του κόμματός του», είναι το συμπέρασμα που βγάζουν στο κυβερνητικό επιτελείο για τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.