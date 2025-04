GenRent: «Ανάσα» αισιοδοξίας για το ΠΑΣΟΚ η εκδήλωση για τη στεγαστική πολιτική

Ιδιαίτερα θετικά αποτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη την εκδήλωση που έγινε χθες το απόγευμα με θέμα τη νέα στεγαστική πολιτική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να απαντήσει στο μεγάλο πρόβλημα της νέας γενιάς που δυσκολεύεται να βρει σπίτι.



Η εκδήλωση έγινε σε μια κατάμεστη από άτομα νεαρών ηλικιών, «εναλλακτική» αίθουσα βιομηχανικής αισθητικής με τον «αρχιτέκτονα» του προγράμματος Λευτέρη Καρχιμάκη να παρουσιάζει τα βασικά σημεία του προγράμματος που φέρει τον τίτλο GenRent. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε γνωστός σεναριογράφος και youtuber Παναγιώτης Μαρκεζίνης, ο οποίος έκανε μια διαφορετική και πολύ πιο «ανοιχτή» συζήτηση για το θέμα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, με σκοπό να εξειδικευτούν τα σημεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Η ικανοποίηση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ έγκειται και στο γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά εδώ και αρκετές εβδομάδες που το βασικό θέμα συζήτησης δεν είναι ούτε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, ούτε οι εσωκομματικές κόντρες, αλλά που έμπαινε στο προσκήνιο η ουσία της πολιτικής πρότασης του κόμματος.



Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ότι η εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημειολογία όχι μόνο γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αγκάλιασε το κορυφαίο κοινωνικό πρόβλημα της νέας γενιάς δίνοντας συνολική, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση αλλά και γιατί η παρουσίαση του στεγαστικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είχε πολλά σημεία "out of the box", όπως για παράδειγμα η επιλογή, η παρέμβαση του προέδρου του κόμματος να μη γίνει με μια τυποποιημένη ομιλία αλλά με τη μορφή συζήτησης, τόσο με τον Παναγιώτη Μαρκεζίνη, όσο και με άτομα από το κοινό.



Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο, λίγο έλλειψε η συζήτηση για τη στεγαστική κρίση να μετατραπεί σε... μπασκετική κόντρα αιωνίων, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δεσμεύεται δημοσίως ότι αποκλείεται να κάνει υφυπουργό Αθλητισμού τον Παναγιώτη Μαρκεζίνη!



Αυτό που επίσης σχολιάστηκε έντονα πάντως ήταν και η «unfair» επιλογή του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη να δημοσιοποιήσει τη δική του πρόταση για τη στέγαση αιφνιδιαστικά τη στιγμή που πραγματοποιούνταν η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το ίδιο θέμα, και παρά το γεγονός ότι το ΚΔ έχει ανακοινώσει σχετική εκδήλωση για την επόμενη εβδομάδα.

Η ολιστική πρόταση και τα 40.000 σπίτια

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας του ΠΑΣΟΚ που δημιούργησε το σχέδιο παρουσίασε τους βασικούς άξονες της ολιστικής, όπως τη χαρακτήρισε πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα πεδία που ενοποιούν το σχέδιο:

Ο κ. Καρχιμάκης εξήγησε ότι το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία «δεξαμενής» στην οποία ιδιοκτήτες θα μπορούν να εντάξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους και στη συνέχεια αυτά να διατεθούν από το κράτος με χαμηλά ενοίκια σε νέους, φοιτητές, νέα ζευγάρια, άτομα με αναπηρία, και άλλες κατηγορίες.



Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι ο αριθμός των σπιτιών που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αγγίζει τις 40.000 και τονίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε ένα «ντόμινο» που θα επηρέαζε θετικά όλη την αγορά ακινήτων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εξειδικεύοντας την πρόταση του κόμματος, τόνισε σχετικά με τη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών:

«Τα σπίτια αυτά θα έχουν ένα πολύ μικρότερο ενοίκιο, διότι ακόμη και ο ιδιώτης που θα βάζει το διαμέρισμα του στη δεξαμενή θα έχει άλλα οφέλη, οπότε η μείωση του ενοικίου μπορεί να είναι 30-40%. Στη Βιέννη για παράδειγμα που ασκεί τέτοιες πολιτικές το “domino effect” στην αγορά είναι μείωση ενοικίων της τάξης του 15-20%».



Αναλύοντας περαιτέρω πώς θα διαμορφωθεί η δεξαμενή των 40.000 κοινωνικών κατοικιών σε βάθος 5ετίας, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε:

«Σε κάποιους τα 40, 50, 60.000 σπίτια ηχούν λίγα. Πρέπει όμως από κάπου να ξεκινήσουμε. Δεν είχαν αυτομάτως 200-300.000 σπίτια στη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών για παράδειγμα οι Πορτογάλοι, ούτε μισό εκατομμύριο κοινωνικές κατοικίες οι Αυστριακοί. Από κάπου ξεκινάμε και διαμορφώνουμε την κουλτούρα του κράτους συγκροτώντας μια διεύθυνση και μια δεξαμενή κατοικιών».



Και πρόσθεσε: «Η δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών θέτουμε ως στόχο να έχει 40.000 κατοικίες μαζί με τις νεόδμητες. Εμείς παλαιότερα είχαμε βάλει και υψηλότερους στόχους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση όμως δεν το αξιοποίησε. Άλλα κράτη χρησιμοποίησαν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης κατασκευάζοντας 10-20.000 νεόδμητες κατοικίες. Άρα τι λέμε; Φτιάχνουμε μια δεξαμενή κατοικιών με νεόδμητα, με ανακαινισμένα ακίνητα του δημοσίου, με κατοικίες ιδιωτών, τα διαχειρίζεται μια Αρχή και δίνονται με κοινωνικά κριτήρια σε νέα ζευγάρια, σε ανθρώπους με αναπηρία, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι θα δημιουργήσουμε τη βάση και θα βάλουμε τα θεμέλια μιας μεγάλης πολιτικής για τη στέγαση στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια».

Ανδρουλάκης για Golden Visa: Το φάρμακο έγινε φαρμάκι

«Δεν είναι μπίζνα η στέγαση. Δεν μπορεί να μεγαλώσει μια γενιά ανθρώπων χωρίς να νιώθει αξιοπρέπεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας για τη στόχευση του συνολικού σχεδίου που προτείνει το κόμμα για το κρίσιμο αυτό θέμα.



«Κανονική χώρα θα γίνουμε, όταν μια κυβέρνηση μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου για να κυβερνήσει και όχι για να κατακτήσει το κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Στην Ελλάδα, οι νέοι φεύγουν κατά μέσο όρο σε ηλικία 30 ετών από το πατρικό σπίτι τους. Στον μέσο όρο της Ευρώπης φεύγουν στα 26 έτη. Εδώ μιλάμε για μια γενιά ανθρώπων που μεγαλώνουν μέσα στα σπίτια των γονιών τους, δεν κάνουν οικογένειες. Αυτό σιγά σιγά γίνεται νοοτροπία, γίνεται κουλτούρα. Είναι θέμα δημογραφικό, είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι θέμα αξιοπρέπειας των νεότερων γενεών. Η Νέα Δημοκρατία, καλώς ή κακώς, για λόγους ιδεοληπτικούς, έκανε την αγορά ακινήτων αναπτυξιακή πολιτική, μονόπλευρα, χωρίς να βλέπει τα κοινωνικά ζητήματα που δημιουργεί η πολιτική της ατζέντα. Δηλαδή, όταν σχεδόν οι μισές άμεσες ξένες επενδύσεις της χώρας είναι σε real estate, είναι αυτό υγιές για την ελληνική οικονομία;» αναρωτήθηκε.



Πρότεινε επίσης την πλήρη κατάργηση της Golden Visa στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα ακριτικά νησιά και τη Θράκη, εξηγώντας ότι οι λόγοι είναι οικονομικοί, αλλά και εθνικοί. Σχολίασε μάλιστα για τη golden visa ότι όταν θεσμοθετήθηκε εν μέσω της οικονομικής κρίσης ήταν το φάρμακο για να πάρει ξανά ζωή η οικοδομή, ωστόσο πλέον «το φάρμακο μετατρέπεται σε φαρμάκι».



Παράλληλα επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στο φαινόμενο ξένα funds από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία ή το Ισραήλ, να έρχονται και να αγοράζουν τεράστιο αριθμό διαμερισμάτων, σημειώνοντας ότι είναι εθνικό θέμα η αποελληνοποίηση της ιδιοκτησίας στέγης.

Έκλεισε δε, προειδοποιώντας ότι βρισκόμαστε χρονικά σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο καθώς αν δεν υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις άμεσα, τότε θα καταλήξουμε όπως στην Ιταλία όπου ολόκληρες κατοικίες σε χωριά δίνονται για 1 ευρώ προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης να τις ανακαινίσει και να μην αφανιστούν ολόκληρα χωριά.



Άσκησε επίσης ιδιαίτερα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι άφησε τη golden visa στη χαμηλή κλίμακα σε μικρά νησιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποδομών, προσθέτοντάς τους έτσι ένα ακόμα που αφορά τη στέγαση πολιτών και εργαζομένων.

Οι 6 άξονες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ

1) Θέσπιση Διεύθυνσης Κατοικίας, η οποία θα ορίζει ζώνες πίεσης στις περιοχές με μεγάλη στεγαστική επιβάρυνση. Στις ζώνες πίεσης μπορεί να εισηγείται σε κάθε αρμόδια αρχή μέτρα όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η κατάργηση της golden visa, το ταβάνι στο ποσοστό αύξησης ενοικίων ή η ανώτατη τιμή μισθώματος σε ακίνητα τα οποία δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές ποιότητας στέγης π.χ. ενεργειακή κλάση. Θα είναι αρμόδια για την εξεύρεση κονδυλίων από κάθε αρμόδια εθνική και υπερεθνική πηγή και θα συνδράμει τους ΟΤΑ προκειμένου να αναπτύξουν οι ίδιοι προγράμματα κοινωνικής στέγασης. Παράλληλα συμπεριλαμβάνει το γραφείο Συνηγόρου του Ενοικιαστή το οποίο καταγράφει και διερευνά καταγγελίες ενοικιαστών για παραβάσεις των ρυθμίσεων, επιβάλλοντας κυρώσεις όπου χρειάζεται.

2) Ίδρυση Δημόσιας Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων στην οποία δημόσιο και ΟΤΑ θα μπορούν να παραχωρούν τη χρήση των ακινήτων τους, να τα ανακαινίζει και να τα διαθέτει προς ενοικίαση σε χαμηλά μισθώματα. Επιπλέον θα κατασκευάσει 5.000 νέες κατοικίες οι οποίες θα διατεθούν σε νέα ζευγάρια. Μέσα από τα προγράμματα ανακαίνισης της ΔΕΔΙΑ και τα προγράμματα κοινωνικής στέγασης των Δήμων υπολογίζεται ότι μπορούν να πέσουν στην αγορά 40.000 σπίτια με χαμηλά ενοίκια εντός της 5ετίας. Τα σπίτια αυτά θα πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ και μέρος τους θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Επιπλέον, ποσοστό των κατοικιών θα είναι κατάλληλο προκειμένου να στεγάσει τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

3)Σε συνεργασία με τους δήμους τίθενται κριτήρια με βάση τα οποία προτεραιότητα στα σπίτια της ΔΕΔΙΑ θα έχουν γιατροί, αναπληρωτές δάσκαλοι, νοσηλευτές και στρατιωτικοί.

4) Κατάργηση της golden visa σε μικρά νησιά, αστικά κέντρα και Θράκη. Τροποποίηση της επενδυτικής (angel visa) προκειμένου να αφορά επενδύσεις στην περιφέρεια στον πρωτογενή, δευτερογενή τομέα και τις start-up με στόχο η οικονομική δραστηριότητα στην περιφέρεια να προσελκύσει νέους ανθρώπους, και να αποκλιμακωθεί η οικιστική πίεση στα αστικά κέντρα.

5) Φοροελαφρύνσεις Ενοικίων: Ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα τους στη Διεύθυνση Ακινήτων έχουν μειωμένη φορολογία ή μηδενική για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους

6) Ενσωμάτωση στη νομοθεσία περί προδιαγραφών τουριστικών μονάδων από μία κατηγορία ή αριθμό κλινών και πάνω, την δημιουργία χώρων διαμονής προσωπικού με ελάχιστα εμβαδά ανά διαμένον άτομο και προδιαγραφές. Απαγόρευση χρήσης αυτών προς τουριστική αξιοποίηση και συνδυασμό με την άδεια λειτουργίας της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας.

