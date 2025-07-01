Αυτή είναι η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ - Ψήφισαν πάνω από 20.000 μέλη
Ικανοποίηση στο επιτελείο του Σωκράτη Φάμελλου
Με την εκλογή της νέας του Κεντρικής Επιτροπής ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει τη διαδικασία «επανεκκίνησης» όπως τη χαρακτήρισε, η οποία κορυφώθηκε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες.
Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκαν την περασμένη Κυριακή να ψηφίσουν είτε δια ζώσης, είτε ψηφιακά, τα στελέχη που θα απαρτίσουν τη νέα ΚΕ του κόμματος, η οποία θα κληθεί να λάβει σοβαρές αποφάσεις για τη στρατηγική και την τακτική του κόμματος.
Πηγές που βρίσκονται κοντά στην ηγεσία του κόμματος, ήδη από τα πρώτα αποτελέσματα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας αργά το βράδυ της Κυριακής, έκαναν λόγο για «ισχυρό αποτέλεσμα όμοιο με αυτό του συνεδρίου», ενώ το ερμηνεύουν ως μια ισχυρή εντολή προς τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο.
Τονίζουν επίσης ότι η διαδικασία τόσο της ηλεκτρονικής, όσο και της δια ζώσης ψηφοφορίας έγινε με υποδειγματικό τρόπο, και σημειώνουν ότι δεν υπάρχει καμία εικόνα διχασμού ή αμφισβήτησης εντός του κόμματος.
Στην ΚΕ θα δοθούν 30 θέσεις που ex officcio θα λάβουν οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του κόμματος, ενώ, όπως αποφασίστηκε στο Συνέδριο της περασμένης εβδομάδας, θα δοθούν και 13 θέσεις σε εκπροσώπους της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του κόμματος, ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία).
Εκλέγονται οι εξής (αριστερά ο αριθμός των ψήφων που έλαβαν):
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
219
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
179
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ
176
ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
172
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
164
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
143
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
107
ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
67
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2469
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
2439
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2403
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2335
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
2084
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
1961
ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
1805
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
1800
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1793
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
1782
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1727
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
1672
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1537
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ)
1488
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
1371
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
1301
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1277
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1173
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
1158
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
1137
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
1133
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ - ΠΑΝ)
1132
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1078
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
1076
ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1043
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
984
ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
925
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
917
ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
907
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
889
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
887
ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
884
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
844
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
830
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
805
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
803
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
789
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
784
ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
780
ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
752
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
742
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
739
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
737
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
705
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
704
ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
701
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
697
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
675
ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
664
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
662
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ
661
ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
643
ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
628
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)
624
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
615
ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
601
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
596
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
595
ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
594
ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
592
ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
585
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
581
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
576
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
574
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
559
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
555
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
553
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
552
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ)
550
ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
544
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
542
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
538
ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
537
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
534
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
527
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑ
517
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
515
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
506
ΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
491
ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
483
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ
482
ΚΟΥΠΕΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
468
ΔΕΔΕΣ ΛΙΟΝΗΣ
462
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
454
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
448
ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
445
ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
444
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
431
ΚΑΪΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
423
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ
419
ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
418
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
410
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ)
399
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
393
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
393
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
390
ΛΑΒΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
389
ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
386
ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
385
ΓΙΑΤΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
381
ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
370
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)
368
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
365
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)
364
ΖΗΣΗ ΕΦΗ
361
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
360
ΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)
354
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ
336
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
312
ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
267
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
264
ΔΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
259
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
240
ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
234
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
230
ΞΕΝΑΚΗ ΖΩΗ
228
ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΩ
218
ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
216
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
211
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
201
ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
198
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
196
ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
188
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
188
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ
178
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
244
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
169
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
48
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
324
ΑΜΟΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
260
ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
258
ΠΥΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
242
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
88
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
86
ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΡΙΚΑ
52
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
1008
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
803
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
684
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
645
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
614
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
510
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
462
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ
451
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
449
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
435
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
406
ΚΑΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ
386
ΜΟΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
385
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
367
ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
337
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
329
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
306
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
257
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ
16
ΡΙΝΤΒΑΛΝΤ ΔΗΜΟ
14
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
563
ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
547
ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
383
ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
311
ΤΣΙΓΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΝΙΝΑ)
262
ΣΙΑΠΑΤΗ ΒΙΚΥ
219
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
154
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
149
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
761
ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
674
ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
581
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
434
ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
415
ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
372
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
339
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
332
ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
227
ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
154
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
289
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
204
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
157
ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
153
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
145
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
1125
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
733
ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
730
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
647
ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
629
ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
599
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
598
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
540
ΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
501
ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
484
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
475
ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
449
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
437
ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΝΗ
430
ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
392
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ
366
ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
366
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
359
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
339
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
310
ΝΙΚΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
309
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
308
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
297
ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ
251
ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ
238
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
238
ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
220
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
217
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
202
ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
187
ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
1312
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1254
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1201
ΠΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
961
ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ
898
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
791
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
782
ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
707
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
699
ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
388
ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
356
ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
341
ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ
148
ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ
147
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
127
ΒΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
44
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
40
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
340
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
210
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
200
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
186
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
163
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
116
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
115
ΧΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
96
ΣΚΟΥΡΤΗ ΡΟΥΛΑ
95
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
87
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
208
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΒΑΝΑ
202
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
191
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
169
ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
106
ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ)
71