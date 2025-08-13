Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ΗΠΑ, Ευρώπης, Ουκρανίας: Πρώτη προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρό

Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας, διαμήνυσε ο πρωθυπουργός 

Newsbomb

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ΗΠΑ, Ευρώπης, Ουκρανίας: Πρώτη προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και οτι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί, σύμφωνα με ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία - Τραμπ: Είχαμε εξαιρετική συζήτηση 10 λεπτών με τους Ευρωπαίους - Βανς: «Θα φέρουμε πίσω την ειρήνη στην Ευρώπη»

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη στιγμή που ένα δελφίνι πλησιάζει οικογένεια μέσα στο νερό και ζητά χάδια - Δείτε βίντεο

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 80χρονος στα δικαστήρια από την πρώην γυναίκα του - Επιτέθηκε στον γιο της και την απείλησε - Είχαν χωρίσει εδώ και 32 χρόνια

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Άλμα φρίκης στις Άλπεις: Ριπή ανέμου σκότωσε αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς - Την έριξε σε γκρεμό 500 μέτρων

19:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε αεροπορική βάση της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: SOS από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μετά την καύση λιπασμάτων στη ΒΙΠΕ

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία έτη σε περιοχές που επλήγησαν από φωτιές

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε πτήση της Ryanair μετά από καβγά - Όλα ξεκίνησαν από... κλάμα μωρού

19:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πλήθος πιστών από τις ΗΠΑ ως την… Ινδία συρρέει στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ΗΠΑ, Ευρώπης, Ουκρανίας: Πρώτη προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός

18:57LIFESTYLE

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πήγε στη Νέα Ζηλανδία και εντυπωσιασμένος γράφει: Χειροκροτώ την ομορφιά της!

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Αποκαλυπτικές εικόνες από την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς καταγράφει drone - Δείτε βίντεο

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Με σοβαρές απουσίες οι Ουκρανοί

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αναζητά ύποπτο όχημα η Αστυνομία - Ενδείξεις για εμπρησμό στα Συχαινά

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης στο νησί

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα εντολή εκκένωσης από το 112

18:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «Μάτι του Σάουρον» στο διάστημα – Εντυπωσιακή ανακάλυψη για τον μπλάζαρ PKS 1424+240

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός ερευνητής χάθηκε στην Ανταρκτική πριν από 66 χρόνια - Τα λείψανά του βρέθηκαν σε παγετώνα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πάτρα: Εκκενώνεται το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Βρώμικο» μυστήριο σε πολυτελές ξενοδοχείο - Κολυμπούσε και αφόδευε στην πισίνα - Αναγκάστηκαν να καλέσουν τις αρχές

18:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες στη Φιλιππιάδα, καίγονται σπίτια στη Χίο - Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Το 86% των Ελλήνων χωρίζει με τον ίδιο τρόπο – Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αναζητά ύποπτο όχημα η Αστυνομία - Ενδείξεις για εμπρησμό στα Συχαινά

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνεται το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων

18:57LIFESTYLE

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πήγε στη Νέα Ζηλανδία και εντυπωσιασμένος γράφει: Χειροκροτώ την ομορφιά της!

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τον Κολυδά - Εφιαλτικό το επόμενο 48ώρο

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη στιγμή που ένα δελφίνι πλησιάζει οικογένεια μέσα στο νερό και ζητά χάδια - Δείτε βίντεο

18:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το Φθινόπωρο - Τι «βλέπουν» ECMWF, JMA, NCEP και άλλα 5 προγνωστικά κέντρα

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ