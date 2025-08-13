Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ΗΠΑ, Ευρώπης, Ουκρανίας: Πρώτη προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρό
Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας, διαμήνυσε ο πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.
Ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και οτι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί, σύμφωνα με ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου.
Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.
