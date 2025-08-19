Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

Εν μέσω Αυγουστιάτικης ραστώνης, στην πολιτική επικαιρότητα εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά, νέα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου - Τι λένε στο Μαξίμου; - Στα κάγκελα η αντιπολίτευση

Κώστας Τσιτούνας

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου που διακινούνται στην ειδησεογραφία τις τελευταίες ημέρες έχουν φουντώσει την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αν και στο Μέγαρο Μαξίμου κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους.

Για την ακρίβεια δεν υπάρχει καμία επίσημη ή ανεπίσημη αντίδραση από το πρωθυπουργικό περιβάλλον για όσα γράφονται και ακούγονται γύρω από τον εκλογικό νόμο.

Κυβερνητικές πηγές ωστόσο επιμένουν ότι ισχύουν όσα έχει πει κατά καιρούς ο πρωθυπουργός και δεν έχει αλλάξει κάτι προς άλλη κατεύθυνση.

Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλάκις διαψεύσει τα σενάρια ή τις προθέσεις περί αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Να σημειώσουμε ταυτόχρονα ότι τα όσα διακινούνται δεν είναι κάποιες αποφάσεις του πρωθυπουργού, αλλά εισηγήσεις στελεχών της κυβέρνησης προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Πώς φούντωσαν τα σενάρια

Πρόκειται δηλαδή για ασκήσεις επί χάρτου. Οι εισηγήσεις αυτές φούντωσαν μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» που κάνει λόγο για εισηγήσεις, που δέχεται ο πρωθυπουργός προκειμένου να μεταβάλει τον εκλογικό νόμο που έχει η ψηφίσει η κυβέρνησή του.

Τα σενάρια στα οποία αναφέρεται είναι τρία:

1. Να επανέλθει ο λεγόμενος «νόμος Παυλόπουλου», που ίσχυε πριν από την αλλαγή που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προβλέπει μπόνους 50 εδρών για το πρώτο κόμμα, ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα λάβει. Και με τα ποσοστά της Ν.Δ. να βρίσκονται κάτω από το 30% και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό να μην διαφαίνεται ότι το 25% θα είναι σίγουρο στις επόμενες εκλογές, οι υποστηρικτές της επαναφοράς σε αυτό το σύστημα επισημαίνουν: «Όποιος είναι πρώτος, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κυβέρνηση», λέει ένας εξ αυτών.

2. Ένα δεύτερο σενάριο προκρίνει την παροχή μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα εάν η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι σημαντική, μεγαλύτερη του 8%. Φαίνεται ότι ακριβώς η πολύ ρευστή κατάσταση που διαμορφώνεται και η ασάφεια που τη συνοδεύει, κάνει τους υποστηρικτές αυτής της πρότασης να λιγοστεύουν.

3. Μια ενδιάμεση λύση είναι να παραμείνει το 25% ως βάση για την παροχή των εδρών και να μειωθεί το ποσοστό για τις επιπλέον έδρες, που όπως προαναφέρθηκε τώρα είναι 0,5% για κάθε έδρα. Αν πέσει, για παράδειγμα, στο 0,3%, ο πήχυς της αυτοδυναμίας θα μειωθεί σημαντικά.

Στη συζήτηση μπαίνει, επίσης, η πρόταση για αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή για τα μικρότερα κόμματα, από το 3% που είναι σήμερα, στο 5%. Μια τέτοια αλλαγή θα αυξήσει το ποσοστό που αθροίζουν τα εκτός Βουλής κόμματα και το οποίο επίσης επηρεάζει τον πήχη αυτοδυναμίας αντιστρόφως ανάλογα: όσο το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων αυξάνεται, ο πήχης αυτοδυναμίας χαμηλώνει.

Να σημειωθεί ότι με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα, εφόσον συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 25%, παίρνει μπόνους 20 εδρών και μία έδρα επιπλέον για κάθε 0,5% παραπάνω ποσοστό, μέχρι τη συμπλήρωση 50 εδρών συνολικά. Δηλαδή, για να πάρει και τις 50 έδρες, το πρώτο κόμμα πρέπει να συμπληρώσει ποσοστό 40%.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής

Τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής όπως καταγράφονται από τους υποστηρικτές αυτής της στρατηγικής έχουν ως εξής:

1) Ο νόμος της απλής αναλογικής, που έχει ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί, οδηγεί σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει σταθερότητα, ούτε να προσφέρει κυβερνησιμότητα.

2) Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση η κουλτούρα συνεργασιών, άρα τα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας είναι μάλλον ουτοπικά.

3) Ακόμα και αν η Ν.Δ. αφαιρέσει από τη χώρα να οδηγηθεί σε νέα εκλογική περιπέτεια, αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες.

4) Είναι μια αλλαγή που εν πολλοίς θα αποδεχθεί και η ίδια η κοινωνία, καθώς υπάρχει κόπωση από την εκλογική συμπεριφορά. Δηλαδή: «Δεν πάμε σε συνεχείς εκλογές, χρειάζεται σταθερότητα».
Στα κάγκελα η αντιπολίτευση

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η παραπάνω συζήτηση προκαλεί προβληματισμό και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, γράφει:
«Κύριε Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;

Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντονισμένα πυρά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

06:50ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές μηχανότρατες «αλωνίζουν» στους Αρκιούς – Κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε έννοια νομιμότητας

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και πότε εφαρμόζεται - Η σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

06:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου από τον ΑΣΕΠ 7Κ/2024

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας εν όψει νέου κύματος καύσωνα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ικανοποίηση για την αύξηση των άκυρων ψηφοδελτίων από τον πρώην πρόεδρο Μοράλες

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Δεν πρέπει να υπάρξει περιορισμός του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και νοσοκομείο στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Εντός 10 ημερών οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

00:41ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τιμερής με συμμετοχή του - Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

15:06LIFESTYLE

Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός

00:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ