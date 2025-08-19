Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου που διακινούνται στην ειδησεογραφία τις τελευταίες ημέρες έχουν φουντώσει την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αν και στο Μέγαρο Μαξίμου κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους.

Για την ακρίβεια δεν υπάρχει καμία επίσημη ή ανεπίσημη αντίδραση από το πρωθυπουργικό περιβάλλον για όσα γράφονται και ακούγονται γύρω από τον εκλογικό νόμο.

Κυβερνητικές πηγές ωστόσο επιμένουν ότι ισχύουν όσα έχει πει κατά καιρούς ο πρωθυπουργός και δεν έχει αλλάξει κάτι προς άλλη κατεύθυνση.

Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλάκις διαψεύσει τα σενάρια ή τις προθέσεις περί αλλαγής του εκλογικού νόμου.

Να σημειώσουμε ταυτόχρονα ότι τα όσα διακινούνται δεν είναι κάποιες αποφάσεις του πρωθυπουργού, αλλά εισηγήσεις στελεχών της κυβέρνησης προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Πώς φούντωσαν τα σενάρια

Πρόκειται δηλαδή για ασκήσεις επί χάρτου. Οι εισηγήσεις αυτές φούντωσαν μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» που κάνει λόγο για εισηγήσεις, που δέχεται ο πρωθυπουργός προκειμένου να μεταβάλει τον εκλογικό νόμο που έχει η ψηφίσει η κυβέρνησή του.

Τα σενάρια στα οποία αναφέρεται είναι τρία:

1. Να επανέλθει ο λεγόμενος «νόμος Παυλόπουλου», που ίσχυε πριν από την αλλαγή που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προβλέπει μπόνους 50 εδρών για το πρώτο κόμμα, ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα λάβει. Και με τα ποσοστά της Ν.Δ. να βρίσκονται κάτω από το 30% και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό να μην διαφαίνεται ότι το 25% θα είναι σίγουρο στις επόμενες εκλογές, οι υποστηρικτές της επαναφοράς σε αυτό το σύστημα επισημαίνουν: «Όποιος είναι πρώτος, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κυβέρνηση», λέει ένας εξ αυτών.

2. Ένα δεύτερο σενάριο προκρίνει την παροχή μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα εάν η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι σημαντική, μεγαλύτερη του 8%. Φαίνεται ότι ακριβώς η πολύ ρευστή κατάσταση που διαμορφώνεται και η ασάφεια που τη συνοδεύει, κάνει τους υποστηρικτές αυτής της πρότασης να λιγοστεύουν.

3. Μια ενδιάμεση λύση είναι να παραμείνει το 25% ως βάση για την παροχή των εδρών και να μειωθεί το ποσοστό για τις επιπλέον έδρες, που όπως προαναφέρθηκε τώρα είναι 0,5% για κάθε έδρα. Αν πέσει, για παράδειγμα, στο 0,3%, ο πήχυς της αυτοδυναμίας θα μειωθεί σημαντικά.

Στη συζήτηση μπαίνει, επίσης, η πρόταση για αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή για τα μικρότερα κόμματα, από το 3% που είναι σήμερα, στο 5%. Μια τέτοια αλλαγή θα αυξήσει το ποσοστό που αθροίζουν τα εκτός Βουλής κόμματα και το οποίο επίσης επηρεάζει τον πήχη αυτοδυναμίας αντιστρόφως ανάλογα: όσο το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων αυξάνεται, ο πήχης αυτοδυναμίας χαμηλώνει.

Να σημειωθεί ότι με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα, εφόσον συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 25%, παίρνει μπόνους 20 εδρών και μία έδρα επιπλέον για κάθε 0,5% παραπάνω ποσοστό, μέχρι τη συμπλήρωση 50 εδρών συνολικά. Δηλαδή, για να πάρει και τις 50 έδρες, το πρώτο κόμμα πρέπει να συμπληρώσει ποσοστό 40%.

Οι υποστηρικτές της αλλαγής

Τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής όπως καταγράφονται από τους υποστηρικτές αυτής της στρατηγικής έχουν ως εξής:

1) Ο νόμος της απλής αναλογικής, που έχει ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί, οδηγεί σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει σταθερότητα, ούτε να προσφέρει κυβερνησιμότητα.

2) Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση η κουλτούρα συνεργασιών, άρα τα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας είναι μάλλον ουτοπικά.

3) Ακόμα και αν η Ν.Δ. αφαιρέσει από τη χώρα να οδηγηθεί σε νέα εκλογική περιπέτεια, αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες.

4) Είναι μια αλλαγή που εν πολλοίς θα αποδεχθεί και η ίδια η κοινωνία, καθώς υπάρχει κόπωση από την εκλογική συμπεριφορά. Δηλαδή: «Δεν πάμε σε συνεχείς εκλογές, χρειάζεται σταθερότητα».

Στα κάγκελα η αντιπολίτευση

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η παραπάνω συζήτηση προκαλεί προβληματισμό και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, γράφει:

«Κύριε Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν ΝΔ και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;

Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών και των διαδικασιών. Αρκετά πληγώσατε τη Δημοκρατία με τα σκάνδαλα, τις μεθοδεύσεις, τον απύθμενο κυνισμό σας.

Οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα.Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».

