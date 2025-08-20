Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι πυρόπληκτοι θα λάβουν τις αποζημιώσεις

Την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές στις πρόσφατες πυρκαγιές ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο Κώστας Κατσαφάδος τόνισε ότι από τις «11 έως τις 13 Αυγούστου η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να διαχειριστεί περισσότερα από 210 περιστατικά πυρκαγιών, πολλές εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνες». Όπως ανέφερε, «κυβερνητικά κλιμάκια επισκέφθηκαν άμεσα τις πληγείσες περιοχές για αυτοψίες, ενώ ακολούθησαν συναντήσεις με τοπικούς φορείς, δημάρχους και εκπροσώπους της Περιφέρειας, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών αποζημίωσης».

Από τις 20 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου οι πολίτες σε Πάτρα και Πρέβεζα μπορούν να απευθύνονται στους δήμους τους για να λάβουν οικονομική βοήθεια:

2.000 έως 6.000 ευρώ για επισκευή κατοικιών.

600 ευρώ ως επίδομα άμεσων αναγκών.

Για τα σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» ή «κόκκινα», προβλέπεται επίδομα ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε οι πολίτες να ενισχυθούν το ταχύτερο δυνατό.

Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για αποκατάσταση

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνητικών δράσεων για τον συντονισμό της στήριξης και της αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Στόχος μας είναι να μην αισθανθεί κανένας πολίτης μόνος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες με όλα τα διαθέσιμα μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

