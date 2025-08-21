Κυριάκος Μητσοτάκης για Αμοργό: «Παράδειγμα προς μίμηση για την προστασία της θάλασσας»

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφθεί την Αμοργό στις αρχές Οκτωβρίου

Newsbomb

Κυριάκος Μητσοτάκης για Αμοργό: «Παράδειγμα προς μίμηση για την προστασία της θάλασσας»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Καραΐσκο, τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα» Μιχάλη Κρόσμαν και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, με αφορμή την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα», που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας στην παράκτια ζώνη της Αμοργού.

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα», που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας στην παράκτια ζώνη της Αμοργού.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος και σε αυτήν συμμετείχαν ο δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα» Μιχάλης Κρόσμαν και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου. Το σχέδιο δράσης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας προβλέπει την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, τον καθαρισμό των ακτών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά το ίδιο χρονικό διάστημα, τη σταδιακή αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων σε πιο βιώσιμα και τη δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της νήσου Αμοργού (ζώνες απαγόρευσης ψαρέματος).

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στους συνομιλητές του ότι θα επισκεφθεί την Αμοργό στις αρχές Οκτωβρίου, γιατί -όπως είπε- «θέλω πραγματικά να δώσουμε μία πολύ μεγαλύτερη και διεθνή δημοσιότητα σε αυτή τη θαυμάσια πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε εσείς οι ίδιοι, να προστατεύσετε τις θάλασσές σας και με αυτόν τον τρόπο το ίδιο σας το βιός. Γιατί νομίζω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε ότι αν περιορίσετε λίγο και ελεγχόμενα το ψάρεμα σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου, θα έχετε απλά πολλά περισσότερα ψάρια να ψαρεύετε το υπόλοιπο χρονικό διάστημα».

Ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε την πρωτοβουλία της Αμοργού, είπε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται παγκόσμια με πολλή μεγάλη ένταση, ενώ επισήμανε ότι είναι λίγα τα παραδείγματα τοπικών κοινωνιών που ξεκίνησαν με τη δική τους πρωτοβουλία να αναλάβουν μία τέτοια δράση.

Μητσοτάκης

«Γι' αυτό και θέλω πραγματικά να χαιρετίσω και να προβάλλω αυτή την πρωτοβουλία σας, έχοντας τώρα και το Προεδρικό Διάταγμα πια, το οποίο καθορίζει και επίσημα αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί και να σας δώσω έτσι την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μιλήσετε εσείς γι' αυτά τα οποία κάνετε, για το πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, για το πώς οραματίζεστε την εφαρμογή της και μετά, το επόμενο βήμα, για το πώς μπορούμε να την επεκτείνουμε και αλλού» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει δύο πολύ μεγάλα και εμβληματικά Θαλάσσια Πάρκα, ένα εκ των οποίων είναι στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο και αυτό θα έχει ζώνες προστασίας, πιο ήπια σε πρώτη φάση σε σχέση με αυτό το οποίο κάνει η Αμοργός.

«Αλλά, πραγματικά, το όραμά μου θα είναι αυτό το οποίο εσείς κάνετε με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό στην Αμοργό να μπορεί να γίνει πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση σε πολλές άλλες τοπικές κοινωνίες οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αλιεία» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος από την πλευρά του σημείωσε:

«Πρωθυπουργέ, να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί κάνετε ένα τεράστιο δώρο στην Αμοργό και στην πατρίδα μας. Η παράκτια αλιεία είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας του Αμοργιανού, ένα κομμάτι το οποίο θέλουμε να διατηρηθεί, και της ιστορίας και της παράδοσης αλλά και της τοπικής οικονομίας.

Και αυτό το οποίο γίνεται είναι εξαιρετικό. Να συγχαρούμε και το επιτελείο σας και τα άλλα Υπουργεία που συνεργάστηκαν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ναυτιλίας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Κώστα Σκρέκα, ο οποίος ήταν ο πρώτος Υπουργός, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος βέβαια, που ασχολήθηκε με το "Αμοργόραμα". Είχε έρθει εδώ το 2021, αν θυμάμαι καλά, Ημέρα Περιβάλλοντος, και έγινε μία δράση η οποία προέβαλε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό.

Είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία. Όπως είπατε και εσείς, η τοπική κοινωνία σύσσωμη στηρίζουμε το "Αμοργόραμα". Είμαστε υπερήφανοι για τους αλιείς, είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθεια που κάνατε εσείς και που αγκαλιάσατε και υλοποιήσατε αυτό το όραμα.

Πιστεύω ότι και τα επόμενα χρόνια θα πάνε όλα καλά και θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κομμάτι και βέβαια σας περιμένουμε τον Οκτώβρη να δούμε εδώ στο νησί μας τι ανάγκες άλλες υπάρχουν στο κομμάτι αυτό της αλιείας. Ευχαριστούμε πολύ».

Ο πρόεδρος του ΔΣ του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα», Μιχάλης Κρόσμαν, σημείωσε: «Καταρχήν, είναι μεγάλη τιμή, όχι μόνο για εμάς τους ψαράδες αλλά για όλη την Αμοργό, που νιώθουμε τη στήριξη τη δική σας προσωπικά, αλλά και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Είμαστε, βέβαια, χαρούμενοι, μετά από 11 χρόνια φτάσαμε εκεί, σε ένα Προεδρικό Διάταγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια.

Εδώ να κάνω μία παρένθεση. Έχουμε εδώ και τέσσερα χρόνια τη στήριξη από τη δική σας κυβέρνηση. Ήταν ο Συμεών Κεδίκογλου που μας άνοιξε την πόρτα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πέρασαν τέσσερα χρόνια από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε για την προστασία της θάλασσας «fast track», τα οικοσυστήματα, τα ιχθυαποθέματα δεν περιμένουν.

Αυτά που θέλουμε να κάνουμε εδώ στην Αμοργό να γίνονται αλλού».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας και η Μαρία Δαμανάκη, ειδική σύμβουλος στην Oceans 5 και το Rockefeller Brothers Foundation και πρώην Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Αφαίρεση Κυπέλλου του ’70 και όλων των τίτλων ζητούν 10 πρώην παίκτες

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επιτυχής δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Μπορεί να φτάσει ως την «καρδιά» της Κίνας

14:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Novibet και ΠΑΕ Άρης συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2030

14:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Λάρισα γυρίζει σελίδα. Και αυτή η σελίδα έχει τίτλο: ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET!

14:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Nova: Σέντρα και φέτος στο αθλητικό υπερθέαμα στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport με όλους τους αγώνες από Stoiximan Super League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A!

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Υπέστη ανακοπή

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για Αμοργό: «Παράδειγμα προς μίμηση για την προστασία της θάλασσας»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε Ισπανία και Πορτογαλία - Αποστολή Canadair και πυροσβεστών

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα–Αίγυπτος: Οι σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας και οι ανοιχτές διπλωματικές εκκρεμότητες

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase - Πότε είναι η κλήρωση

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Η Ιταλία συνέλαβε Ουκρανό ύποπτο για την επίθεση στον αγωγό

13:32ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονος Εκπαιδευτικός και Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ένα χρυσό νόμισμα αλλάζει όσα ξέραμε για την Ιερουσαλήμ της ελληνιστικής εποχής

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

13:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μυστικός κωδικός στα μηνύματά σου αποκαλύπτει αν κάποιος σε κατασκοπεύει – Πώς να προστατευτείς

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έξω από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Υπέστη ανακοπή

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έξω από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

13:02ΚΥΠΡΟΣ

Θρίλερ στην Κύπρο: Ελληνοκύπριος πέρασε κατά λάθος στα Κατεχόμενα – Έφυγε τρέχοντας στις Βάσεις

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο για κοτομπουκιές - Το απίστευτο βίντεο με μπουνιές και κλωτσιές

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων και revenge porn από 15χρονα: Γιατί διακινούν γυμνές φωτογραφίες - Νιώθουν ακρωτηριασμένοι και καταρρέουν μόνο όταν τους πάρεις το κινητό - Αστυνομικοί αποκαλύπτουν

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του πρίγκιπα Φίλιππου αμέσως μετά τον γάμο του Χάρι με τη Μέγκαν και η ατάκα «thank f... it's over» προς τη βασίλισσα Ελισάβετ

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Δισεκατομμυριούχος τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά σε ελληνικό νησί - Πώς τον έσωσε το ΕΣΥ

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ