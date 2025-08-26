Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Επιθεώρησε τα ΤΕΠ

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Επιθεώρησε τα ΤΕΠ
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το πρωί το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, όπου είναι σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών με αιχμή την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο μετατρέπεται σε υψηλών προδιαγραφών κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην Αττική.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, που πραγματοποιούνται σε φάσεις ώστε να μην επηρεάζεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, και οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο.

Το ανακαινισμένο Τμήμα θα καλύπτει έκταση 990 τετραγωνικών μέτρων, μεγαλύτερη κατά 282 τ.μ. συγκριτικά με την υφιστάμενη δομή, και θα στεγάζει υπηρεσίες για την υποδοχή και περίθαλψη ενός μεγάλου εύρους περιστατικών.

Ιπποκράτειο - Κυριάκος Μητσοτάκης
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Μεταξύ άλλων, στο νέο ΤΕΠ θα λειτουργούν σύγχρονος χώρος διαλογής ασθενών για την άμεση αξιολόγησή τους, αίθουσα αναζωογόνησης για περιπτώσεις όπου κινδυνεύει η ζωή νοσηλευόμενου, περιπατητικό ιατρείο για τα ηπιότερα περιστατικά, ενιαία εξεταστήρια που θα καλύπτουν πολλές ειδικότητες, αίθουσα απολύμανσης και απομόνωσης μολυσματικών ασθενών, μικρό βιοχημικό εργαστήριο και θάλαμοι βραχείας νοσηλείας σε περίπτωση που χρειάζεται ολιγόωρη παρακολούθηση ενός ασθενούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους του Ιπποκρατείου, ακούγοντας τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η αναβάθμιση του ΤΕΠ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί μέρος ενός πλέγματος παρεμβάσεων που αποβλέπουν τόσο στην ενίσχυση του Ιπποκρατείου με προσωπικό όσο και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου το 2024 ανήλθε στα 94 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 87,9% συγκριτικά με το 2019, ενώ το ιατρικό προσωπικό την ίδια περίοδο έχει αυξηθεί κατά 16%.

Στο ίδιο πλαίσιο, υλοποιούνται επίσης έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου, με πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4,96 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του έτους.

