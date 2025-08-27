Μαρινάκης προς Ανδρουλάκη: Ενώσατε διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα

Τη δική του απάντηση σε σημερινές δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε στον ΣΚΑΙ και σχολίασε τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για κείμενο που έχει υπογράψει το ΠΑΣΟΚ για εσχάτη προδοσία, αποκαλώντας τον ψεύτη και συκοφάντη. Τον κάλεσε μάλιστα να ανασκευάσει.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης επανήλθε και εξήγησε τι ακριβώς είπε.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Αξιότιμε κύριε Ανδρουλάκη,

Πριν από λίγη ώρα, σε τηλεοπτική σας συνέντευξη είπατε, αναφερόμενος σε μένα: «Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης Παύλος, ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι ώρα είναι; 11:20. Θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά, έχει το χρόνο να ανασκευάσει, διότι είναι ένας ψεύτης, είναι ένας συκοφάντης, διότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλάει για εσχάτη προδοσία».

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτω επί λέξει όσα είπα στη ραδιοφωνική μου συνέντευξη στα «Παραπολιτικά 90,1»: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει «παρών» για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή- μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν- ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά». Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ιδού και το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής μου.

Κύριε Ανδρουλάκη, αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά - για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε - αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν «παρών» για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν. Εσείς «ενώσατε» δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ.

Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους.

Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Νέα επίθεση κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει κανένα όριο» και πως η κυβερνητική παράταξη βλέπει το κράτος ως «λάφυρο».

«Ακούμε ότι ο πρωθυπουργός σκέφτεται συνταγματική αναθεώρηση και μάλιστα για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Μα εσύ χρησιμοποιείς τον νόμο για να αθωώσεις τους υπουργούς σου», είπε χαρακτηριστικά

Όσον αφορά την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο υποστήριξε ότι αρχικά άφησε να διαρρεύσει ότι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ και «τώρα μιλάνε για λεφτόδεντρα». Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το μέτρο δεν κοστίζει 1,5 δισ. αλλά 700 εκατ. ευρώ και πρόσθεσε ότι στη ΔΕΘ, στο πρόγραμμα των 100 ημερών θα εξαγγείλει «ένα νεο ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς και επαναφορά του 13 μισθού».

Τι είπε για τα εθνικά θέματα και για Τσίπρα

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα αμφισβήτησε τη βαρύτητα της κυβερνητικής άποψης ότι έχουμε «ήρεμα νερά και απομονωμένη Τουρκία» αναφέροντας: «Ποια απομονωμένη Τουρκία; Αυτή που τα έχει βρει με τη Λιβύη και ετοιμάζεται να τα βρει και με την Αίγυπτο; Που χρησιμοποιεί τα ήρεμα νερά για να πείσει την ΕΕ ότι δεν υπάρχει επιθετικότητα προς ένα μέλος της;»

Για ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει κανένα πρόγραμμα αλλαγής των "γκολπόστ".

Αλλαγή ορίου εισόδου και αλλαγή μπόνους είναι δομικές αλλαγές δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέφυγε να σχολιάσει την «επιστροφή Τσίπρα» λέγοντας ότι «όσο ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το αν θα μείνει ή θα φύγει ή θα διασπάσει το κόμμα είναι κάτι που δεν το σχολιάζω, δεν εμπλέκομαι στα εσωκομματικά άλλων».

Απευθυνόμενος και πάλι στην κυβέρνηση είπε ότι το κόμμα του δεν θα επιτρέψει να «ξεπουλιέται η περιουσία του ελληνικού λαού σε ξένους ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές και πως «δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους νταβατζήδες της πολιτικής και να κλέβουν και να μην πληρώνουν».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις προτάσεις που θα κάνει στη ΔΕΘ, λέγοντας: «Η ΔΕΘ είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Ότι δεν είναι ουτοπία, να έχει καλή δημόσια υγεία που θα υπηρετεί τον πολίτη. Δεν είναι ουτοπία, να έχει ισχυρή δημόσια παιδεία για το παιδί του, σε μια χώρα που έχει τεράστια δημογραφικά ζητήματα και πολύ υψηλό κόστος ζωής για μια οικογένεια. Δεν είναι ουτοπία μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική προκειμένου να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια, που είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τις νέες οικογένειες, τους φοιτητές, τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους Έλληνες. Δεν είναι ουτοπία μια άλλη ηθική στην πολιτική. Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση - ένα σύστημα εξουσίας-, που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους».

