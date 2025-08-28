Τάκης Θεοδωρικάκος: «300 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα και βρίσκεται σε μια πρωτοφανή ευτυχή συγκυρία, καθώς η Κυβέρνηση έχει σχέδιο που το υλοποιεί για την πόλη και όλη την Μακεδονία μας και τη Θράκη», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικακος, στην τοποθέτησή του στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της πόλης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα αποτελεί μεγάλη πρόκληση, δίπλα στη σταθερή δημοσιονομική πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη «ενίσχυσης της βιομηχανίας, των εξαγωγών, της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας που δημιουργεί νέα ανταγωνιστικά προϊόντα και συμβάλλει στη μείωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως «τον τελευταίο χρόνο εγκρίθηκαν 222 επενδυτικά σχέδια από τον αναπτυξιακό νόμο με στήριξη 301 εκατ. ευρώ για τη Μακεδονία και τη Θράκη» και συνέχισε πως «η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας και αποτελεί την πεμπτουσία των τριών πρώτων καθεστώτων ύψους 450 εκατ. ευρώ του νέου αναπτυξιακού νόμου». Τόνισε μάλιστα πως για πρώτη φορά υπάρχει ειδικό καθεστώς στο οποίο δεσπόζουν η Μακεδονία, η Θράκη και οι περιοχές με εισόδημα κάτω από το 70% του εθνικού μέσου όρου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τα Βιομηχανικά Πάρκα της Βόρειας Ελλάδας, όπου δίνονται συνολικά 22 εκατ. ευρώ. Στη Σίνδο κατευθύνονται τα 7,5 εκατ. ευρώ, όπου τα έργα αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, βιολογικού καθαρισμού και οδικού δικτύου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2025. Αναφορικά με το στρατόπεδο Γκόνου, ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι «προχωράμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος για τη δημιουργία ενός ισχυρού διαμετακομιστικού κέντρου».

Τέλος, για το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς Thess INTEC υπογράμμισε πως «είναι διακηρυγμένη η θέληση του Πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί αυτό το καινοτόμο έργο. Υπάρχει η απόλυτη δέσμευσή μας, έχοντας εξασφαλίζει το σύνολο των χρημάτων, ώστε το έργο να γίνει από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και να ανοίξει μια νέα εποχή για την πόλη».

