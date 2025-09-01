Αίτημα επανάληψης της ψηφοφορίας για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

«Εκκρεμής για εμάς η ψηφοφορία που έγινε κατά παραβίαση του Συντάγματος» διαμηνύει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αίτημα επανάληψης της επεισοδιακής ψηφοφορίας για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, με τον βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή να τονίζει ότι η προηγούμενη ψηφοφορία έγινε «κατά παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο, είναι εκκρεμής για μας».

Πρόκειται για την ψηφοφορία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την ενδεχόμενη εμπλοκή του Λευτέρη Αυγενάκη και του Μάκη Βορίδη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η οποία ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα στα τέλη Ιουλίου, όταν έφτασαν στη Βουλή δεκάδες επιστολικές ψήφοι των βουλευτών της ΝΔ, ενώ οι ίδιοι είχαν αποχωρήσει από τη Βουλή.

Όπως είπε σήμερα ο κ. Δουδωνής σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, «Καταθέσαμε αίτημα για επανάληψη της, αίτημα το οποίο θα επαναφέρουμε συνεχώς για να γίνει προανακριτική και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, -εάν τα αποτελέσματα είναι τέτοια-, οι δύο υπουργοί».

«Δεν υπάρχει καμία ασυλία, καμία παραγραφή παρά τις αντικοινοβουλευτικές και αντισυνταγματικές προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

