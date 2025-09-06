Το σενάριο της έκπληξης η πολιτική σταθερότητα και 1,7 δισ. στο τραπέζι - Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή η ΔΕΘ είναι ξεχωριστή καθώς γίνεται στο μέσο της δεύτερης θητείας και σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος θα κινηθεί στην ομιλία του σε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη αφορά στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.

Πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζονταν της τετραετίας και για αυτό όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συνεναίσεις. Το κυρίως μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία, η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας, για όλους.

Το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει το βράδυ του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κοντά στο 1,7 δις. Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.

Θα καλύψει δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και στα μέτρα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το 1,5 δισ. μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τα οποία όμως θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025 (Νοέμβριο - ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, ενοίκιο κλπ). Το παραπάνω δείχνει και τον σταδιακό χαρακτήρα που έχουν τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων - ανακοινώνονται και εκδηλώνονται σε στάδια. Η κυβέρνηση δηλαδή δεν επιθυμεί να μετατρέψει την ΔΕΘ σε ένα πανηγύρι παροχολογίας και ψεύτικων υποσχέσεων.

Όπως θα τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνική οικονομία, με την πολιτική της κυβέρνησης, πάλι αποδίδει και δημιουργεί υγιή πλεονάσματα. Πλεονάσματα τα επιτρέπουν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Μάλιστα πιστός στη λογική της ελάφρυνσης των φόρων, ο κ. Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ, είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει σήμερα, στη 10η ΔΕΘ του, το 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως δεν αποκλείεται ο κ. Μητσοτάκης να ανακοινώσει κάποιο μέτρο - έκπληξη το οποίο δεν έχει πέσει στα ραντάρ των δημοσιογράφων αλλά θα αποτελέσει μεγάλη ανάσα για ένα μέρος της κοινωνίας.

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός θα είναι σύντομος, στεκόμενος ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον (με τους πολέμους, την οικονομική ανασφάλεια, τους δασμούς κλπ) που μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις, όπως συμβαίνει στη Γαλλία και την Ολλανδία. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αναδείξει τη σημασία που αποκτά η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική βεβαιότητα.