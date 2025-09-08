Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι γειτονιές μας, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εγκαινίασε το περίπτερο της Περιφέρειας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι γειτονιές μας, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο»
«Η φετινή παρουσία μας στη ΔΕΘ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής στρατηγικής εξωστρέφειας που επιδεικνύουμε όλο και εντονότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα και η οποία φέρνει απτά αποτελέσματα» τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς εγκαινιάζοντας το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη και εκπροσώπων της κυβέρνησης.

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής έγιναν από τον περιφερειάρχη, μαζί με τον επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» Γιώργο Ιωακειμίδη και τον εκπρόσωπο του επικεφαλής της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» του Γιάννη Σγουρού, Βαγγέλη Αλμπάνη. Το «παρών» έδωσαν επίσης περιφερειάρχες, δήμαρχοι, θεσμικοί φορείς και πλήθος κόσμου.

Στην ομιλία του ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως «είμαστε εδώ, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, για να περάσουμε το μήνυμα πως οι γειτονιές μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Δεν αρκεί να διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα – πρέπει να τη βελτιώνουμε με έργα και παρεμβάσεις που έχουν αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι το πραγματικό μας στοίχημα: να κάνουμε τις γειτονιές μας καλύτερες. Πίσω από κάθε προσπάθεια που κάνουμε, καλούμαστε να απαντούμε στο ερώτημα, πώς θα υπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη, την πατρίδα, τη χώρα μας».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, από το βήμα του περιπτέρου ανέφερε ότι: «Βρισκόμαστε σε μια άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στο υπουργικό Συμβούλιο ο προγραμματισμός για τον αριθμό των προσλήψεων των επόμενων ετών. Παράλληλα, μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά συζητήσαμε εκτενώς, και εγκρίθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κυβερνητική Επιτροπή, μια σειρά από έργα στρατηγικής σημασίας για το Λεκανοπέδιο, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων του. Και καθώς η χώρα μας αναπτύσσεται με ρυθμό τριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρώπης και είναι πρωταθλήτρια στις επενδύσεις, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε ακόμη πιο στοχευμένες τοπικές πολιτικές. Είμαι πεπεισμένος ότι από το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής θα περάσουν όλοι οι επισκέπτες της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης».

Παρόντες στα εγκαίνια του περιπτέρου ήταν μεταξύ άλλων, οι περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι δήμαρχοι Πεύκης - Λυκόβρυσης Μάριος Ψυχάλης, Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης, Φυλής Χρήστος Παππούς, Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κώστας Μαραγκάκης.

Από πλευράς Περιφέρειας Αττικής παρόντες ήταν οι αντιπεριφερειάρχες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Χαράλαμπος Σιάτρας, Νήσων Νίκος Παπαγεωργίου, Αλσών – Πάρκων & Υγείας Ζώων Ρίτα Πικρού – Μωραϊτάκη και Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Βίκυ Καβαλλάρη, Λουκία Κεφαλογιάννη, Βασίλης Λώλος και Νίκος Χιωτάκης, η Γενική Διευθύντρια του φορέα διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Άννα Μεθυμάκη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Βασίλειος Καπερνάρος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Δημήτρης Φραγκάκης και η γενική διευθύντρια Έφη Φιλιοπούλου, ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σωτήρης Νικολαρόπουλος, ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς και ο αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής επισκέφθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρέστη επίσης στα εγκαίνια των περιπτέρων των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στο περίπτερο του Μουσείου Ζάτουνας, «Μίκης Θεοδωράκης». Έδωσε επίσης το «παρών» στα εγκαίνια του Δασικού Περιπτέρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Στάθη Σταθόπουλο.

Αμέσως μετά τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής, ο Χαρδαλιάς συμμετείχε ως ομιλητής, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) στο περίπτερό του, με θέμα: «Ανοίγοντας Ορίζοντες στην Επιχειρηματικότητα, στην Καινοτομία και την Εξωστρέφεια». Συνομιλώντας με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκο, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη δυναμική συνεργασία που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Αττικής με το Επιμελητήριο, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Λεκανοπέδιο, στη στρατηγική αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών καθώς και στην ενδυνάμωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Επιδιώκουμε να χτίσουμε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, που ενδυναμώνουν συστηματικά την ερευνητική και καινοτομική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η βιομηχανία, η μεταποίηση και η καινοτομία είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε αυτό το νέο μοντέλο».

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία και της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, όπου τέθηκε επί τάπητος η θεσμική μεταρρύθμιση που αφορά τη νέα «Χάρτα Αυτοδιοίκησης».

