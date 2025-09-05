Κίνηση ματ Χαρδαλιά με την Παπασπύρου στη Δυτική Αττική

Η Αθανασία Παπασπύρου είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας γενιάς στελεχών που μπαίνουν μπροστά στη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής από τον Νίκο Χαρδαλιά. Εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, νέα σε ηλικία, με φρεσκάδα και αποφασιστικότητα, εκλέχθηκε Περιφερειακή Σύμβουλος στον Δυτικό Τομέα Αθηνών.

Από τη θέση της Γραμματέως της Περιφερειακής Ομάδας, παρακολούθησε από κοντά όλα τα κρίσιμα θέματα, απέκτησε συνολική εικόνα και γνώρισε σε βάθος τα ζητήματα κάθε περιφερειακής ενότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι είχε πάντοτε άριστες σχέσεις με όλους, αλλά και με τους απερχόμενους Αντιπεριφερειάρχες, ξεχωρίζοντας για τη σοβαρότητα, την εργατικότητα και το πνεύμα συνεργασίας της.

Σήμερα, ο Νίκος Χαρδαλιάς, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά στην πράξη ότι δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, τής εμπιστεύεται έναν κρίσιμο ρόλο: την Αντιπεριφέρεια της Δυτικής Αττικής. Μιας περιοχής με μεγάλες προκλήσεις, αλλά και τεράστιες δυνατότητες, που ο ίδιος έχει θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του.

Η επιλογή της Παπασπύρου έχει βεβαίως και πολιτική διάσταση: επιβεβαιώνει ότι κανείς δεν θα παραμένει σε έμμισθη θέση για 60 μήνες, όπως ακριβώς είχε δεσμευθεί ο Περιφερειάρχης. Παράλληλα, ο Χαρδαλιάς κρατά διαθέσιμα τα εκλεγμένα στελέχη της περιοχής για το τελευταίο - και προεκλογικό - 20μηνο, που θα είναι και το πιο καθοριστικό.

Η Παπασπύρου, με τον ενθουσιασμό της ηλικίας της και τη γνώση που έχει ήδη αποκτήσει, αποτελεί στοίχημα αλλά και υπόσχεση για τη Δυτική Αττική. Και όσοι τη γνωρίζουν καλά, ξέρουν ότι θα δικαιώσει την εμπιστοσύνη που της δείχνει ο Περιφερειάρχης.