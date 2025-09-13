«Δεν πιστεύω στο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος», λέει ο πρωθυπουργός

Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού διαβεβαιώνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν συμβιβάζεται με τη λογική ότι δήθεν εμείς είμαστε καλοί, επειδή οι άλλοι είναι χειρότεροι και δεν τον εκφράζει σε καμία περίπτωση το δίλημμα «ή Νέα Δημοκρατία ή χάος».

Ο πρωθυπουργός προβάλλει ως πολιτικό αποτύπωμα της ΝΔ την σεμνότητα και όχι την αλαζονεία.

Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση από της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης από το βήμα της ΔΕΘ, στην κυβέρνηση εκτιμούν πως οι πολίτες θα μπορούν να αντιληφθούν περισσότερο την όποια αξία των μέτρων, όταν τα “δουν” στην τσέπη τους.

«Δική μας δουλειά είναι να τα εξηγήσουμε με σεμνότητα όταν έρθει η και η ώρα του προϋπολογισμού για το 2026», τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου και μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις εξηγούν:

«Για το αν τα μέτρα έχουν γίνει πλήρως αντιληπτά από τους πολίτες και το τι σημαίνουν για την τσέπη τους, στις μετρήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτές τις ημέρες έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο ερώτημα για το αν είναι ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού τα ποσοστά ικανοποίησης είναι πολύ μεγαλύτερα όταν η ερώτηση γίνεται για κάθε μέτρο ξεχωριστά, σε σχέση με το όταν αυτή διατυπώνεται ως γενική ερώτηση για το σύνολο των εξαγγελιών. Επίσης, φαίνεται ότι η ΝΔ επανακτά τις δυνάμεις της σε ειδικά κοινά, όπως οι νέοι (17-30 ετών) ή στην ηλικιακή κατηγορία (45-64 ετών)».

Επιπλέον επιμένουν ότι τα αποτελέσματα των ίδιων μετρήσεων φαίνεται ότι αποτυπώνουν μια πρωτοφανή σταθερότητα και υπεροχή κυβερνώντος κόμματος σε δεύτερη τετραετία.

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να μην οχυρωθεί πίσω από μία σκληρή πολιτική στείρας αντιπαράθεσης. Μάλιστα ο πρωθυπουργός κάνει και ανοίγματα συναίνεσης.

«Η ΝΔ είναι η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη και θεωρεί πολιτικό καθήκον του να κάνει την πρώτη καλή κίνηση για συναινέσεις, διατυπώνοντας την πρόταση για συνεννόηση σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο».

Όπως λέει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σε συνομιλητές του, «πρέπει να μπορούμε κάπου να συναντιόμαστε στο πεδίο της λογικής, του ρεαλισμού και του αποτελέσματος».

«Σε επίπεδο οράματος για τους πολίτες και τη χώρα, βρισκόμαστε στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής μας και ο πήχης των φιλοδοξιών μας παραμένει ψηλά».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν συμβιβάζεται με τη λογική ότι δήθεν εμείς είμαστε καλοί, επειδή οι άλλοι είναι χειρότεροι και δεν τον εκφράζει σε καμία περίπτωση το δίλημμα «ή Νέα Δημοκρατία ή χάος».

Αντιθέτως, έχει ως στόχο κάθε μέρα η χώρα μας να αλλάζει, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τις στρατηγικές της κυβέρνησης, και με το σκεπτικό ότι πάντα προτιμότερη είναι μία κυβέρνηση που κάνει και λάθη, από μία λάθος κυβέρνηση.

Επομένως το στοίχημα για τη ΝΔ, είναι να κάνει μέχρι την άνοιξη του 2027 ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά.

Ωστόσο, όπως λένε από την Ηρώδου Αττικού 19 δεν είναι μόνο η εφαρμοσμένη πολιτική το μοναδικό πεδίο «στο οποίο κρινόμαστε. Οι πολίτες μπορεί να μας συγχωρούν αστοχίες, σίγουρα όμως δεν ανέχονται αλαζονείες. Πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, αλλά δεν περιμένουν να λύσουμε μονομιάς όλα τα προβλήματα».

Όπως έλεγε στο Newsbomb υψηλό κυβερνητικό στέλεχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει επί λέξει στους υπουργούς και στους συνεργάτες το: «Οι πολίτες έχουν την απαίτηση να βλέπουν την κυβέρνηση να προσπαθεί και την απαίτηση να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας».

