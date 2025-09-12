Γιαννίτσης: Η ΔΕΘ είναι ένα άχρηστο πανηγύρι - «Την έχω φάει στο κεφάλι 43 χρόνια» - Να καταργηθεί

Με καυστικό και αιχμηρό ύφος θέλησε να σχολιάσει τη σημερινή σημασία της ΔΕΘ, ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τάσος Γιαννίτσης σε συνέντευξή του στο ACTION24.

«Έχω φάει στο κεφάλι, από το 1982, 43 χρόνια ΔΕΘ. Νομίζω ότι αυτό το πανηγύρι πια έχει ξοφλήσει. Θα έπρεπε να καταργηθεί» ανέφερε ο κ. Γιαννίτσης.

Μιλώντας για τη συμμετοχή της κυβέρνησης και των κομμάτων στη ΔΕΘ, είπε πως εμφανίζονται και κάνουν πλειοδοσίες σε διάφορα μέτρα, που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το κόστος τους.