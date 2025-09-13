Μητρότητα: Τι αλλάζει για τις εγκύους - Νέα ρύθμιση για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας

Νέα διάταξη του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την καταβολή επιδόματος κυοφορίας και λοχείας με τη συμπλήρωση 200 ενσήμων, ανεξαρτήτως αριθμού ταμείων ή εργοδοτών, δίνοντας λύση σε μια χρόνια αδικία για πολλές εργαζόμενες μητέρες.

Μητρότητα: Τι αλλάζει για τις εγκύους - Νέα ρύθμιση για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας
Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη στήριξη της οικογένειας και την προστασία της μητρότητας, εντάσσοντας στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας–Στήριξη στον Εργαζόμενο–Προστασία στην Πράξη» διάταξη που αλλάζει το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

Με τη νέα ρύθμιση, δικαίωμα στο επίδομα αποκτούν οι μισθωτές μητέρες που έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ασφαλιστικών ταμείων στα οποία έχουν εγγραφεί ή τους εργοδότες για τους οποίους εργάστηκαν. Έτσι, ο χρόνος ασφάλισης προσμετράται πλέον ενιαία και όχι αποσπασματικά, γεγονός που αίρει μια χρόνια αδικία.

Μέχρι σήμερα, το επίδομα καταβαλλόταν μόνο αν οι 200 ημέρες εργασίας είχαν συγκεντρωθεί σε έναν και μοναδικό πρώην ασφαλιστικό φορέα εντός της τελευταίας διετίας από τον εκτιμώμενο τοκετό. Αυτό σήμαινε πως εργαζόμενες με διαδοχική ασφάλιση, π.χ. 140 ημέρες σε έναν φορέα και 60 σε άλλον, αποκλείονταν από τη χορήγηση του επιδόματος.

Η νέα διάταξη δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα, καθώς θα λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, ώστε να συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις και να καταβάλλεται το επίδομα από τον τελευταίο αρμόδιο φορέα.

Το επίδομα, που χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, καλύπτει 119 ημέρες συνολικά (56 πριν και 63 μετά τον τοκετό).

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το επίδομα γονικής άδειας θα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ επεκτείνεται και στις ανάδοχες μητέρες το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας.

Συμπληρωματικά, έχουν ήδη θεσπιστεί σημαντικές αλλαγές:

  • επέκταση της ειδικής άδειας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες για μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, αλλά και για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες,
  • δυνατότητα μεταβίβασης έως 7 μηνών στον πατέρα,
  • χορήγηση της 9μηνης παροχής και σε γονείς που υιοθετούν τέκνο,
  • αναδρομική επέκταση της άδειας μητρότητας σε εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΜΜΕ από τον Νοέμβριο του 2022.

Η συνολική στόχευση του Υπουργείου είναι η ενίσχυση της εργαζόμενης μητέρας και η διασφάλιση ενός σύγχρονου και δίκαιου πλαισίου για την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

Άννα Ευθυμίου: Στόχος να στηριχθούν οι εργαζόμενες μητέρες

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, δηλώνει ότι η στήριξη της οικογένειας και η προστασία της μητρότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και υπογραμμίζει ότι, με το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, εισάγεται μια σημαντική καινοτομία που απαντά σε μια χρόνια αδικία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «πλέον, ο χρόνος ασφάλισης για τη χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε μισθωτές εργαζόμενες προσμετράται ενιαία, ακόμα και αν προέρχεται από περισσότερους του ενός πρώην ασφαλιστικούς φορείς. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτές που έχουν συμπληρώσει συνολικά 200 ημέρες εργασίας, ανεξάρτητα αν αυτές οι ημέρες είναι κατανεμημένες σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, θα δικαιούνται κανονικά το επίδομα».

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, στόχος είναι η άρση αυτής της αδικίας, καθώς πλέον ο διαδοχικός χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί, θα λαμβάνεται υπ' όψιν ως ενιαίος χρόνος, ώστε η ασφαλισμένη να μπορεί να συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται, για να δικαιούται το επίδομα από τον τελευταίο φορέα των παροχών ασθένειας σε χρήμα.

Για τη χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, οι μισθωτές γυναίκες πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από περισσότερους του ενός πρ. ασφαλιστικούς φορείς.

«Η αλλαγή αυτή διορθώνει μια αδικία που υφίστατο μέχρι σήμερα, όπου γυναίκες με επαρκή συνολικό χρόνο ασφάλισης ως μισθωτές αποκλείονταν από το επίδομα, λόγω κατακερματισμένου ασφαλιστικού ιστορικού» σχολιάζει η κ. Ευθυμίου.

Και προσθέτει: «Με την ενιαία προσμέτρηση του χρόνου, ενισχύουμε ουσιαστικά την προστασία της εργαζόμενης μητέρας και εξασφαλίζουμε την πρόσβασή της σε δικαιώματα που της αναλογούν. Πρόκειται για μια μεταβατική διάταξη στην κατεύθυνση της κατάρτισης του ενιαίου κανονισμού παροχών σε χρήμα, που, αυτήν τη στιγμή, μελετάμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας».

Το επίδομα χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ και καλύπτει 119 ημέρες συνολικά: 56 ημέρες πριν από τον τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Αφορολόγητο το επίδομα γονικής άδειας

Επιπλέον, στο νέο νομοσχέδιο προωθείται διάταξη με την οποία το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ, με ξεχωριστή ρύθμιση, επεκτείνεται η χορήγηση του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Εργασίας, αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η επέκταση της ειδικής άδειας μητρότητας για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα από τους 6 στους 9 μήνες, ενώ η ίδια παροχή επεκτάθηκε στη συνέχεια και στις ελεύθερες επαγγελματίες, στις αυτοαπασχολούμενες και στις αγρότισσες.

Αναλυτικότερα, στο ίδιο πνεύμα και σε συνέχεια των παραπάνω, το Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις, όπως είναι ενδεικτικά η χρονική επέκταση της παροχής προστασίας της μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από έξι σε εννέα μήνες στον ιδιωτικό τομέα, ενώ, ταυτόχρονα, στις δικαιούχους συμπεριλήφθηκαν και οι έμμισθες δικηγόροι.
Ακόμα, προβλέφθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης έως επτά μήνες της παροχής στον εργαζόμενο πατέρα.

Επίσης, με τον ν. 5078/2023, καθιερώθηκε για πρώτη φορά η εννεάμηνη παροχή και για τις ελεύθερες επαγγελματίες, τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες.

Παράλληλα, επεκτάθηκε η άδεια μητρότητας που χορηγεί η ΔΥΠΑ και, μάλιστα, αναδρομικά από τον Νοέμβριο του 2022, στις εργαζόμενες μητέρες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Την εννεάμηνη παροχή δικαιούνται και οι γονείς που υιοθετούν τέκνο.

«Με σταθερά βήματα και υπεύθυνη πολιτική, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικογένεια και να δημιουργούμε ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο για τις εργαζόμενες μητέρες, συμφιλιώνοντας την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή» σημειώνει η κ. Ευθυμίου.

