Χαρδαλιάς: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Αττική»

Συνάντηση του Περιφερειάρχη με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ

Χαρδαλιάς: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Αττική»
Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του Προέδρου της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», Δημήτρη Φραγκάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι στρατηγικές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της διεθνούς ελκυστικότητας της Αττικής ως τουριστικού προορισμού.
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας, που αφορούν:

• την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου τουριστικής προβολής,
• τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών,
• την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού μέσα από βιώσιμες υποδομές και ποιοτικές υπηρεσίες.

Η Αττική, όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς, διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που της επιτρέπουν να πρωταγωνιστήσει διεθνώς, όχι μόνο ως city break προορισμός αλλά και ως μια Μητροπολιτική Περιφέρεια που μπορεί να προσφέρει εμπειρίες 365 ημέρες τον χρόνο.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Αττική, την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας. Με στρατηγικό σχεδιασμό, ουσιαστικές συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις, μπορούμε να ενισχύσουμε την ταυτότητα του προορισμού μας και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία, αντάξια της ιστορίας, του πολιτισμού και της φυσικής μας κληρονομιάς. Σε συνεργασία με τον αναπτυξιακό οργανισμό της Περιφέρειάς μας, τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», τον ΣΕΤΕ και όλους τους αρμόδιους φορείς, προχωράμε με σχέδιο, ώστε η Μητροπολιτική Αττική μας να πρωταγωνιστήσει διεθνώς ως προορισμός υψηλής ποιότητας και βιωσιμότητας, για όλους και όλες, όλες τις εποχές του χρόνου».

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε επίσης, ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που συνέστησε Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) με την επωνυμία «The Greater Athens Region» – που αποτελεί και το βασικό σύνθημα της τουριστικής πολιτικής της – ως σύγχρονο εργαλείο για την ολιστική διαχείριση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος κάθε γωνιάς του Λεκανοπεδίου σε όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, τέλος, από τον Περιφερειάρχη στη σύνδεση του πολύτιμου πολιτιστικού αποθέματος της Αττικής, αρχαίου και σύγχρονου, με τον τουρισμό ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Ανέφερε, μάλιστα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπογραφή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ύψους 40 εκατ. ευρώ με το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της οποίας δρομολογείται η αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού, η προστασία και ανάδειξη μνημείων, η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η επέκταση πολιτιστικών δράσεων σε ολόκληρη την Αττική.

