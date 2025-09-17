Ανδρέας Λοβέρδος: Το παρασκήνιο της προσχώρησής του στη ΝΔ και το δόγμα για αμφίπλευρη διεύρυνση

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν στη στρατηγική της διεύρυνσης προς το χώρο του Κέντρου και του ΠΑΣΟΚ

Κώστας Τσιτούνας

Ανδρέας Λοβέρδος: Το παρασκήνιο της προσχώρησής του στη ΝΔ και το δόγμα για αμφίπλευρη διεύρυνση
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία στο πολιτικό σκηνικό. Αντίθετα όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη θα μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα. Άλλωστε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει δημοσίως αρκετές από τις επιλογές της κυβέρνησης ενώ έχει συνυπάρξει με τη ΝΔ ως υπουργός κατά την συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου.

Στο οικοσύστημα της Ηρώδου Αττικού υπογραμμίζουν ότι ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της (αμφίπλευρης) διεύρυνσης της ΝΔ.

Πολύ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, είχε προσανατολίσει την πολιτική του προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών (ψηφιακό κράτος, μεταρρύθμιση της υγείας και της παιδείας, ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας) δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο. Και η διεύρυνση ήταν πάντα η απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας που φέρνει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι το Κέντρο "βγάζει" κυβερνήσεις.

Συνεχίζοντας αυτή τη λογική της διεύρυνσης, ο πρωθυπουργός σήμερα χθες με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών.

Το πολιτικό πλαίσιο συνάντησης το έθεσε ο κ. Μητσοτάκης:

  • Η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.
  • Μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό γίνεται σαφές ότι η προσχώρηση του Λοβέρδου γίνεται σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση βρίσκεται σε σκληρή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι τέτοιες προσθήκες ενισχύουν τη θέση του κόμματος στο πολιτικό φάσμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:27ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζουν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε οικία – Τρείς απεγκλωβισμοί, 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

06:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Ισπανία στο «παιχνίδι» κατά του Ισραήλ και οι προετοιμασίες της ΕΡΤ για την εκπροσώπηση

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσο αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι από την ευλογιά αιγοπροβάτων που «θερίζει» τα κοπάδια τους - Γιατί ετοιμάζονται για πανθεσσαλικό μπλόκο

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της προσχώρησης Λοβέρδου στη ΝΔ και το δόγμα Μητσοτάκη για αμφίπλευρη διεύρυνση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή σήμερα 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak - Η ανάρτηση αγκαλιά με τον Σενγκούν και το ενωτικό μήνυμα των δυο σούπερ σταρ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση για τα απρεπή σχόλια και η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα είχε… όλα το Champions League: Νίκη με δέκα η Ρεάλ, επικό ματς στο Τορίνο και σοκ για Μπενφίκα!

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ