Ανδρέας Λοβέρδος: Το παρασκήνιο της προσχώρησής του στη ΝΔ και το δόγμα για αμφίπλευρη διεύρυνση

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία στο πολιτικό σκηνικό. Αντίθετα όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη θα μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα. Άλλωστε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει δημοσίως αρκετές από τις επιλογές της κυβέρνησης ενώ έχει συνυπάρξει με τη ΝΔ ως υπουργός κατά την συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου.

Στο οικοσύστημα της Ηρώδου Αττικού υπογραμμίζουν ότι ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της (αμφίπλευρης) διεύρυνσης της ΝΔ.

Πολύ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, είχε προσανατολίσει την πολιτική του προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών (ψηφιακό κράτος, μεταρρύθμιση της υγείας και της παιδείας, ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας) δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο. Και η διεύρυνση ήταν πάντα η απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας που φέρνει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο ότι το Κέντρο "βγάζει" κυβερνήσεις.

Συνεχίζοντας αυτή τη λογική της διεύρυνσης, ο πρωθυπουργός σήμερα χθες με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών.

Το πολιτικό πλαίσιο συνάντησης το έθεσε ο κ. Μητσοτάκης:

Η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό γίνεται σαφές ότι η προσχώρηση του Λοβέρδου γίνεται σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση βρίσκεται σε σκληρή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι τέτοιες προσθήκες ενισχύουν τη θέση του κόμματος στο πολιτικό φάσμα.

