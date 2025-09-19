Κωνσταντινόπουλος: «Παραμένω στο ΠΑΣΟΚ» – Διαψεύδει ότι προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, απορρίπτει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να παίρνει κι εκείνος «μεταγραφή» στη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της μετακίνησης του Ανδρέα Λοβέρδου.

«Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια, που οι βουλευτές πάνε από κόμμα σε κόμμα για ν’ αυξήσουν την πιθανότητα της διατήρησης της καρέκλας τους, δεν τα έκανα και δεν τα κάνω. Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είμαι και πάλι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία», υπογραμμίζει σε σημερινή (19/09) δήλωση.

Ακόμη, τόνισε πως «ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν έχω καταψηφίσει ούτε άρθρο, παρέθετα τις διαφωνίες μου στα κομματικά όργανα, στηρίζοντας πάντα την πλειοψηφία χωρίς να λείψω ούτε λεπτό από την παράταξη.

Το 2015, στη δυσκολότερη περίοδο του ΠΑΣΟΚ, ήμουν υποψήφιος και με την στήριξη των Αρκάδων πολιτών η Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε να εκλέξει Βουλευτή στη Δημοκρατική Αρκαδία.

Όταν υπήρχαν πληροφορίες ότι με βάση την τελευταία απογραφή, οι έδρες στην Αρκαδία από 3 θα γίνονταν 2, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με πραγματικό ενδιαφέρον, με ρώτησε τι θα κάνω. Του απάντησα ότι θα είμαι υποψήφιος στην Αρκαδία και θα είμαστε δεύτεροι, όπως και έγινε».

Επίσης είπε ότι σε ένα τέτοιο δημοσίευμα, θα έπρεπε να έχει και τη δική του θέση, αφού είναι ο πρωταγωνιστής του. «Η στάση ζωής του καθενός κρίνεται σε αυτό που λέει ο λαός μας και οι πατεράδες μας. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα», ολοκλήρωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.