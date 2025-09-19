Κωνσταντινόπουλος: «Παραμένω στο ΠΑΣΟΚ» – Διαψεύδει ότι προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απορρίπτει τις φήμες που τον θέλουν να προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

Newsbomb

Κωνσταντινόπουλος: «Παραμένω στο ΠΑΣΟΚ» – Διαψεύδει ότι προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, απορρίπτει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να παίρνει κι εκείνος «μεταγραφή» στη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της μετακίνησης του Ανδρέα Λοβέρδου.

«Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια, που οι βουλευτές πάνε από κόμμα σε κόμμα για ν’ αυξήσουν την πιθανότητα της διατήρησης της καρέκλας τους, δεν τα έκανα και δεν τα κάνω. Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είμαι και πάλι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία», υπογραμμίζει σε σημερινή (19/09) δήλωση.

Ακόμη, τόνισε πως «ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν έχω καταψηφίσει ούτε άρθρο, παρέθετα τις διαφωνίες μου στα κομματικά όργανα, στηρίζοντας πάντα την πλειοψηφία χωρίς να λείψω ούτε λεπτό από την παράταξη.

Το 2015, στη δυσκολότερη περίοδο του ΠΑΣΟΚ, ήμουν υποψήφιος και με την στήριξη των Αρκάδων πολιτών η Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε να εκλέξει Βουλευτή στη Δημοκρατική Αρκαδία.

Όταν υπήρχαν πληροφορίες ότι με βάση την τελευταία απογραφή, οι έδρες στην Αρκαδία από 3 θα γίνονταν 2, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με πραγματικό ενδιαφέρον, με ρώτησε τι θα κάνω. Του απάντησα ότι θα είμαι υποψήφιος στην Αρκαδία και θα είμαστε δεύτεροι, όπως και έγινε».

Επίσης είπε ότι σε ένα τέτοιο δημοσίευμα, θα έπρεπε να έχει και τη δική του θέση, αφού είναι ο πρωταγωνιστής του. «Η στάση ζωής του καθενός κρίνεται σε αυτό που λέει ο λαός μας και οι πατεράδες μας. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα», ολοκλήρωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο ΟΠΑΠ Game Time: Το ντουέτο με τον Λευτέρη Πετρούνια

14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος: «Παραμένω στο ΠΑΣΟΚ» – Διαψεύδει ότι προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Αγλαΐα Κυριάκου 16χρονος που γρονθοκοπήθηκε από συνομήλικό του

14:25TRAVEL

Λειψοί: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δημοφιλών γερμανικών μέσων

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα σημαίνει αλλαγή οικονομικού επιπέδου για την Ελλάδα

14:13LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά, αυτό κρατώ μόνο»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Καίει σε αγροτική περιοχή, επιχειρούν και εναέρια μέσα

14:05LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον μετά από δύο χρόνια σχέσης

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Περισσότεροι από 800 μαθητές δηλητηριάστηκαν από δωρεάν σχολικά γεύματα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκούδα μπήκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο και έφαγε 15 πρόβατα

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Τοξικός ο καπνός των πυρκαγιών - Θα σκοτώνει 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο

13:53LIFESTYLE

Ξεχάστε τα skinny: H Katie Holmes μας δείχνει το νέο φθινοπωρινό trend στα jeans

13:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Αύξηση κατά 15% στις εισπράξεις τον Ιούλιο – Σημαντική άνοδος και στις αφίξεις

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στο Αγρίνιο: 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα backstage της αναμέτρησης με την Παρτιζάν

13:41LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί στο Newsbomb.gr πριν την πρεμιέρα του «GNTM»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της απιστίας εις βάρος επικεφαλής ΜΚΟ

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισ. εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ»

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν για φαινόμενα αισχροκέρδειας: «Ο καταναλωτής να προστατευτεί από παραπλανητικές πρακτικές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στο Αγρίνιο: 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανείπωτος θρήνος στο τελευταίο αντίο στον εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Γιώργο Παυλάκη - Εικόνες

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Καίει σε αγροτική περιοχή, επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ