Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στέλνουν στην Κομισιόν την υπόθεση των Τεμπών

Κάνουν λόγο για έλλειψη συμμόρφωσης της χώρας με την ενωσιακή νομοθεσία και ζητούν από την Κομισιόν να λάβει μέτρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εικόνες από drone από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έξω από τη Λάρισα

Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τον τρόπο που διερευνήθηκαν οι συνθήκες της τραγωδίας των Τεμπών από τις ελληνικές αρχές, καλώντας τη να λάβει μέτρα.

Συγκεκριμένα, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «έλλειψη συμμόρφωσης της χώρας με την ενωσιακή νομοθεσία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος των Τεμπών», καθώς και για «παρεμπόδιση της έρευνας για τις αιτίες του δυστυχήματος».

Στο κείμενο της ερώτησης, οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν την απώλεια πολύτιμων αποδεικτικών υλικών και την αδυναμία συλλογής σημαντικών δειγμάτων που θα έριχναν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος αλλά και τα αίτια θανάτου των θυμάτων, ζητήματα που, όπως και η μη έγκαιρη σύσταση ανεξάρτητου φορέα διερεύνησης, παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία και συσκότισαν την δικαστική έρευνα.

Οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και ζητούν από την Κομισιόν να αξιολογήσει συμπεράσματα του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πλημμελή διαφύλαξη του τόπου του δυστυχήματος στα Τέμπη και ελεγχόμενης απομάκρυνσης συντριμμιών, αλλά και την απώλεια ζωτικής σημασίας υλικού και πληροφοριών τα οποία καταδεικνύουν πολλαπλή μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τη σχετική Οδηγία.

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν καταληκτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «τι μέτρα προτίθεται να λάβει με βάση τα συγκεκριμένα παραπάνω στοιχεία και τα συμπεράσματα του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, για τη μη ουσιαστική διαφύλαξη του τόπου του δυστυχήματος και την ανέλεγκτη απομάκρυνση συντριμμιών/υλικού, ιδίως δε και την απώλεια ζωτικής σημασίας υλικού και πληροφοριών, τα οποία καταδεικνύουν πολλαπλή μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία(ΕΕ)2016/798;»

