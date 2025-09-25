Τέμπη: Κατέθεσαν οι γονείς του Βαΐου Βλάχου για την υπόθεση Τριαντόπουλου

Ενώπιον της ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη βρέθηκαν σήμερα οι γονείς του αδικοχαμένου Βαΐου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος, στο πλαίσιο της έρευνας για την αλλοίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

Οι μάρτυρες, που πρώτοι είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση, κατέθεσαν ότι ο κ. Τριαντόπουλος λειτούργησε ως συντονιστής των παράτυπων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, ασκήθηκαν πιέσεις προς τα συνεργεία που επιχειρούσαν στον χώρο ήδη από τις πρώτες ώρες, με τον πρώην υφυπουργό να έχει ενεργό ρόλο στον τρόπο που οργανώθηκαν οι εργασίες.

Οι γονείς του Βαΐου παρουσίασαν στην ανακρίτρια αναλυτικό χρονολόγιο των γεγονότων, το οποίο –όπως ανέφεραν– αποτυπώνει με σαφήνεια τις κινήσεις και τις ευθύνες του κατηγορουμένου. Παράλληλα, επικαλέστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου, τα οποία, όπως τόνισαν, καταρρίπτουν τα επιχειρήματα που ο κ. Τριαντόπουλος είχε στηρίξει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν και στην παρουσία του πρωθυπουργού στον τόπο της τραγωδίας, σημειώνοντας ότι όχι μόνο δεν βοήθησε την επιχείρηση, αλλά αντιθέτως την επιβάρυνε. Όπως κατέθεσαν, η περισυλλογή των σορών έγινε βιαστικά, χωρίς επαρκή καταγραφή και υπό το σκοτάδι, ενώ η διακοπή των εργασιών για περισσότερες από πέντε ώρες οδήγησε σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων και βιολογικού υλικού.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση και άλλων μαρτύρων, ενώ στη συνέχεια θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι. Ακολούθως, η δικογραφία θα αποσταλεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για τις τελικές αποφάσεις.

