Πολάκης για Τσίπρα: Ο Αλέξης θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του

Θέση για το μεγάλο ερώτημα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, πήρε σε συνέντευξή του στο Libre.gr, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, μιλώντας ανοιχτά για την ανάγκη ο πρώην πρωθυπουργός να ξεκαθαρίσει ρητά τις προθέσεις του.



Στη συνέντευξη, ερωτώμενος για το ζήτημα της «επιστροφής» Τσίπρα, ο κ. Πολάκης τόνισε εισαγωγικά ότι «δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοείτε μιλώντας για επιστροφή. Αν θεωρείτε τη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη επιστροφή, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν συμφωνώ. Η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή».



«Αν ο Αλέξης πραγματικά ενδιαφέρεται για το σχηματισμό μιας πλειοψηφικής προοδευτικής συμμαχίας θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του εδώ και καιρό. Κατά τη γνώμη μου συνεπώς, δεν θα έπρεπε να μιλάμε για επιστροφή αλλά για αποκάλυψη προθέσεων», τόνισε ο κ. Πολάκης.



Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι «η δημιουργία ενός νέου κόμματος, νομοτελειακά σημαίνει διαφωνία στις προγραμματικές μας θέσεις. Το πιο σημαντικό από όλα είναι, όμως, ότι αυτή η φημολογούμενη πιθανότητα, όσο μένει μετέωρη, δεν κάνει καλό σε κανένα και σίγουρα δεν κάνει καλό στο χώρο μας».

Γκρίνιες στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα

Για πολλά στελέχη του κόμματος πάντως, αιτία της δημοσκοπικής στασιμότητας και των χαμηλών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι άλλη από την έντονη φημολογία για τη δημιουργία νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που ερμηνεύεται από κάποιους ως προεξοφλημένη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.



Εκτιμούν ότι όσο ο κ. Τσίπρας δεν ξεκαθαρίζει ρητά τις προθέσεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πολιτική φθορά, καθώς πολλοί τον αντιλαμβάνονται ως κόμμα που αναμένει την αυτοδιάλυσή του. Εξ' ου και οι τροχιοδεικτικές βολές που εξαπολύουν κατά περιόδους σημαντικά στελέχη του κόμματος, είτε καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσει τη στάση του, όπως ο Παύλος Πολάκης, είτε δηλώνοντας ότι είναι «αδιανόητο» να υπάρξει μια ακόμη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε στη ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος.



Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού διαψεύδει παγίως οποιαδήποτε κινητικότητα και επιμένει ότι το μοναδικό ζήτημα είναι η έκδοση και η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.