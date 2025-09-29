Το σταυροδρόμι του ΠΑΣΟΚ και το Συνέδριο

Η δημοσκοπική σταθερότητα του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δε λειτουργεί καθησυχαστικά στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά μοιάζει να εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα καθώς όσο περνά ο καιρός, καθώς, αυτή η παγιωμένη στασιμότητα πυροδότησε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε κινούνται οι πρόσφατες δηλώσεις σημαντικών στελεχών, τα οποία μάλιστα είχαν διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή του Χάρη Δούκα, το Παύλου Γερουλάνου και της Άννας Διαμαντοπούλου. Το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτές είναι επικριτικές για την πορεία του κόμματος, αλλά ταυτόχρονα κινούνται και σε αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ τους, αποτυπώνει και μια εικόνα «διπλού χαρακτήρα» του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβαση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σχολίασε ότι οι δηλώσεις αυτές κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, αλλά και που δεν έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά φαίνεται ότι για την ώρα έχει λειτουργήσει εξισορροπητικά, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια τάση να μην ανέβουν περισσότερο οι εσωκομματικοί τόνοι.

Συνέδριο ενόψει

Άλλωστε, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί κάποια οριστική ημερομηνία, μπαίνουμε εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο είχε τοποθετηθεί το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται βαθιά της συνολικής στρατηγικής του κόμματος, θα τεθούν επί τάπητος.

Συνεπώς, το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τέτοια ζητήματα, τη στιγμή μάλιστα που εντός του κόμματος υπάρχουν τόσο μεγάλες ιδεολογικές αποστάσεις, είναι ικανά να προκαλέσουν και σημαντικές αντιπαραθέσεις.

Άλλωστε, το ζήτημα των συνεργασιών είναι καθοριστικό για κάθε πολιτικό φορέα, πόσο μάλλον για ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ που δημοσκοπικά βρίσκεται στη δεύτερη θέση και που η στάση του θα μπορούσε να καθορίσει τον σχηματισμό ή όχι της επόμενης κυβέρνησης.

Προτεραιότητα το Πρόγραμμα

Σε κάθε περίπτωση, η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι ο μόνος τρόπος να προσπεραστούν οι εσωκομματικές εντάσεις είναι η επικέντρωση στη διάδοση του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, και για το οποίο στελέχη όλων των «αντιμαχόμενων» πλευρών, συνηγορούν ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και ότι αποτελεί μια επιτυχία για το κόμμα το γεγονός ότι το ανέπτυξε σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει σειρά εκδηλώσεων παρουσίασης του προγράμματος σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή κεντρικών στελεχών του κόμματος, ενώ συνολικά ο δημόσιος λόγος των στελεχών του κινείται γύρω από την προβολή των προγραμματικών αυτών θέσεων.

Η «γραμμή» θα είναι στο εξής να προσπερνούν την εξωκομματική πίεση για τις εν εξελίξει συζητήσεις περί στρατηγικής εντός ΠΑΣΟΚ, προτάσσοντας το πρόγραμμα, αλλά και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του κόμματος, όπως για παράδειγμα η τροπολογία που κατέθεσε σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.