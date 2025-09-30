Νικήτας Κακλαμάνης: Δάκρυσε για τα φυλακισμένα μνήματα στην Κύπρο

Δάκρυσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, από το βήμα των αντιπροσώπων της Κύπρου τη στιγμή μάλιστα που αναφέρθηκε στα μνήματα των φυλακισμένων, τα οποία είχε επισκεφθεί νωρίτερα και είχε καταθέσει στεφάνη κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε: «Πριν κατέβω από το βήμα θέλω να σας πω τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν λίγο: Γιατί είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις” αυτά τα μνήματα των φυλακισμένων.

Αυτά τα μνήματα, ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης, «είναι ντροπή» και «η εικόνα αυτή έχει καρφωθεί μέσα μου» και κυρίως «ο τρόπος της εκτέλεσής τους (δια απαγχονισμού)».

«Αναρωτιέμαι», σημείωσε ο κ. Κακλαμάνης πώς «είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους».

«Για αυτά τα παιδιά αλλά και όσους άλλους έπεσαν στον Αττίλα, έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής» είπε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Κακλαμάνης.

Τα «φυλακισμένα μνήματα» είναι ένα κοιμητήριο στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας όπου οι Βρετανοί έθαψαν τους 9 απαγχονισμένους και 4 άλλα σημαντικά στελέχη της ΕΟΚΑ που έπεσαν κατά την διάρκεια του αγώνα του 1955 -1959 για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους και την Ένωση της με την κυρίως Ελλάδα.