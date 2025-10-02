Συνάντηση κορυφής Κυβέρνησης με βιομηχάνους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.

Η συνάντηση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους του βιομηχανικού τομέα, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στον κλάδο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρών ήταν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Από τον χώρο της βιομηχανίας συμμετείχαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μέλη της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου, καθώς και η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕ), Λουκία Σαράντη. Η παρουσία τους ανέδειξε τη βούληση για συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρηματικού κόσμου με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.