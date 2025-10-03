Χρυσοχοΐδης: Παρουσίασε νέο νομοσχέδιο για την προστασία κρίσιμων οντοτήτων

«Με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων θωρακίζουμε το κράτος, την κοινωνία και τους πολίτες μας στις προκλήσεις του μέλλοντος», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Χρυσοχοΐδης: Παρουσίασε νέο νομοσχέδιο για την προστασία κρίσιμων οντοτήτων
Στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το νομοσχέδιο αφορά την προστασία των «κρίσιμων οντοτήτων», δηλαδή οργανισμών και υποδομών που είναι σημαντικά για τη λειτουργία της χώρας.

Ο Υπουργός τόνισε ότι το νομοσχέδιο έχει δύο βασικούς στόχους:

  • Να οριστεί η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων ως η κύρια αρμόδια αρχή και το ενιαίο σημείο επαφής για την προστασία και την ανθεκτικότητα αυτών των οντοτήτων.
  • Να συνταχθεί μια Εθνική Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.

Όπως εξήγησε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για να μπορεί η χώρα να αντιμετωπίζει κινδύνους και απειλές που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες. Η ανθεκτικότητα είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα της χώρας, την αντοχή της κοινωνίας και την ικανότητα του κράτους να διαχειρίζεται μεγάλες κρίσεις, όπως αυτές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

«Η πολιτική διάσταση του σημερινού Νομοσχεδίου είναι ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε κινδύνους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι για την κοινωνία μας, για την ασφάλεια της Χώρας, για την ασφάλεια των πόλεών μας και εν τέλει όσο πιο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, με βάση μια Εθνική Στρατηγική, τόσο περισσότερο προστατεύουμε την κοινωνία, τις υποδομές, το έθνος», σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το βήμα της Βουλής.

«Τα τελευταία χρόνια κάναμε αρκετά βήματα για να πούμε ότι έχουμε μια δυνατότητα να προσεγγίσουμε κινδύνους και απειλές, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιες συνέπειες…. Η ανθεκτικότητα είναι αυτή που καθορίζει τη βιωσιμότητα μιας χώρας, την αντοχή μιας κοινωνίας και την ικανότητα του κράτους και των μηχανισμών του να διαχειρίζονται όλες αυτές τις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες, δυστυχώς, όλο και περισσότερο συχνά ξεσπούν κατά τη διάρκεια των ημερών μας ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο», ανέφερε, μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Υπουργός.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να θεσπιστούν, κανόνες με βάση τους οποίους, όπως είπε,«θα υποχρεούνται οι εκπρόσωποι των κρίσιμων οντοτήτων να επενδύουν κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αυξάνουν συνέχεια την ανθεκτικότητά τους. Και ένα πλαίσιο κανόνων όπου θα υπάρχει εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχος, ακριβώς αυτής της έννοιας και της μεγάλης σημασίας που αποδίδουμε στην ανθεκτικότητα».

Τέλος, σημείωσε πως το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο διαπραγματεύεται κυρίως την έννοια της «φυσικής ασφάλειας». Δηλαδή τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, που σχετίζονται με διασυνοριακές δραστηριότητες, ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, υβριδικές απειλές και ταυτόχρονα απειλές που προέρχονται από ανθρώπους, όπως είναι οι τρομοκρατικές απειλές και επιθέσεις.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε ειδικά και σε διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο με έμφαση στις προσλήψεις των Ειδικών Φρουρών, όπως και στα μισθολογικά ζητήματα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.

