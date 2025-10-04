Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της

Με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας , αείμνηστο Κωσταντίνο Καραμανλή αλλά και όλους τους μετέπειτα προέδρους της παράταξης και πρωθυπουργούς έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη , η Νέα Δημοκρατία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επετειακό βίντεο καθώς σήμερα συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

