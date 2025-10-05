Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics

Την απάντησή της σε όσα ανέφερε σε συνέντευξή του ο σύμβουλος επικοινωνίας, Νίκος Καραχάλιος - βασιζόμενος σε παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών όπως είχε ανακοινώσει ή τότε κυβερνητική εκπρόσωπος, έδωσε με ανάρτησή της η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, εκφράζοντας μάλιστα και την αγανάκτησή της: «Έλεος πια με τα fake news».

Το επίμαχο σχόλιο του Νίκου Καραχάλιου, στηριγμένο πάνω στο παραχαραγμένο έγγραφο του 2022, έγινε στο militaire.gr και ήταν το εξής:

«Ο κ Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στη Βοστώνη, προσέξτε τώρα να δείτε άτομο, χρέωσε τον Ελληνα πολιτη με 1000 ευρώ για διακεκριμενη θεση σε εκδήλωση του πολιτιστικού σύλλογο Κέλτες της Βοστώνης, σε αγώνα NBA του Boston Celtics

Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο να μην τον αναγνωρίζουν να δει τους πολιτιστικούς συλλόγους των Κελτών της Βοστώνης λες και είναι ο σύλλογος για την προστασία του τσάμικου και χρέωσε ξέρετε τι, ξέρετε; το ποπ κορν και την κόκα κολα και γραφει από κάτω 86 ευρώ για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου. Η απόφαση του ΥΠΕΞ. Ρε αθεόφοβε με τα 56 σπίτια και τα εκατομμύρια των καταθέσεων δεν μπορούσες να βγάλεις από την τσεπούλα σου 100 ευρώ να πάρεις κόκα κόλα και ποπ κορν και να κεράσεις κανένα παιδάκι καμιά καραμέλα;».

https://www.instagram.com/reel/DPW7Fh6CBNN/

Η απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Νίκο Καραχάλιο

Στον Νίκο Καραχάλιο απάντησε η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη με ανάρτησή της στο Instagram:

«Οι θέσεις ήταν ευγενική πρόσκληση από τον πρόεδρο των Celtics στο πλαίσιο επίσκεψης στην Βοστόνη για το commencement του Boston College το 2022.

Στα 28 μου χρόνια, δεν έχω δει ΠΟΤΕ τον μπαμπά μου να τρώει ποπ κορν ή να πίνει κόκαλ κόλα. Ούτε μία φορά. Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά τα posts».

Η απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Νίκο Καραχάλιο Instagram

Όλα τα ελληνικά ΜΜΕ είχαν γράψει ότι ο πρωθυπουργός είχε παρακολουθήσει εκείνον τον αγώνα μπάσκετ, επομένως δεν τίθεται θέμα... μεταμφίεσης. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών , που εμφάνιζε την έγκριση κονδυλίου από το ΥΠΕΞ για τη μετακίνηση της πρέσβειρας της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, από την Ουάσινγκτον στη Βοστώνη για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Boston College ως κονδύλι για εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου «Οι Κέλτες της Βοστώνης» και για αγορά «καρπών αραβοσίτου»!

Νίκος Ρωμανός: Ξαναζεσταίνουν fake news του 2022

Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Όπως τόνισε, γνωστός για την αντικειμενικότητα του «αναλυτής» και «επικοινωνιολόγος» μιλώντας σε γνωστό για την αξιοπιστία του podcast αποφάσισε να αναπαράγει αυτούσιο το fake news του 2022: Ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός πήγε να δει αγώνα NBA χρεώνοντας τα εισιτήρια, την κόκα κόλα και τα ποπ κορν του, στους Έλληνες φορολογούμενους!

«Η ίδια ψευδής είδηση με τα ίδια ακριβώς fake «τεκμήρια», με το ίδιο ακριβώς fake «σενάριο». Απλώς βγήκε από τα σκουπίδια, ξαναζεστάθηκε και ξανασερβιρίστηκε! Απελπισία, χυδαιότητα, ανηθικότητα και τοξικότητα στο κόκκινο! Επανάληψη ολόιδιων συνταγών με το 19-23. Το μόνο που αλλάζει είναι η ένταση» τόνισε.