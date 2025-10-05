Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics

Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε με αγανάκτηση στον σύμβουλο επικοινωνίας μέσω Instagram 

Newsbomb

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κόρη του, Σοφία

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απάντησή της σε όσα ανέφερε σε συνέντευξή του ο σύμβουλος επικοινωνίας, Νίκος Καραχάλιος - βασιζόμενος σε παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών όπως είχε ανακοινώσει ή τότε κυβερνητική εκπρόσωπος, έδωσε με ανάρτησή της η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, εκφράζοντας μάλιστα και την αγανάκτησή της: «Έλεος πια με τα fake news».

Το επίμαχο σχόλιο του Νίκου Καραχάλιου, στηριγμένο πάνω στο παραχαραγμένο έγγραφο του 2022, έγινε στο militaire.gr και ήταν το εξής:

«Ο κ Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στη Βοστώνη, προσέξτε τώρα να δείτε άτομο, χρέωσε τον Ελληνα πολιτη με 1000 ευρώ για διακεκριμενη θεση σε εκδήλωση του πολιτιστικού σύλλογο Κέλτες της Βοστώνης, σε αγώνα NBA του Boston Celtics
Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο να μην τον αναγνωρίζουν να δει τους πολιτιστικούς συλλόγους των Κελτών της Βοστώνης λες και είναι ο σύλλογος για την προστασία του τσάμικου και χρέωσε ξέρετε τι, ξέρετε; το ποπ κορν και την κόκα κολα και γραφει από κάτω 86 ευρώ για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου. Η απόφαση του ΥΠΕΞ. Ρε αθεόφοβε με τα 56 σπίτια και τα εκατομμύρια των καταθέσεων δεν μπορούσες να βγάλεις από την τσεπούλα σου 100 ευρώ να πάρεις κόκα κόλα και ποπ κορν και να κεράσεις κανένα παιδάκι καμιά καραμέλα;».

https://www.instagram.com/reel/DPW7Fh6CBNN/

Η απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Νίκο Καραχάλιο

Στον Νίκο Καραχάλιο απάντησε η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη με ανάρτησή της στο Instagram:

«Οι θέσεις ήταν ευγενική πρόσκληση από τον πρόεδρο των Celtics στο πλαίσιο επίσκεψης στην Βοστόνη για το commencement του Boston College το 2022.

Στα 28 μου χρόνια, δεν έχω δει ΠΟΤΕ τον μπαμπά μου να τρώει ποπ κορν ή να πίνει κόκαλ κόλα. Ούτε μία φορά. Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά τα posts».

Σοφία Μητσοτάκη.jpg

Η απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Νίκο Καραχάλιο

Instagram

Όλα τα ελληνικά ΜΜΕ είχαν γράψει ότι ο πρωθυπουργός είχε παρακολουθήσει εκείνον τον αγώνα μπάσκετ, επομένως δεν τίθεται θέμα... μεταμφίεσης. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει παραχαραγμένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών , που εμφάνιζε την έγκριση κονδυλίου από το ΥΠΕΞ για τη μετακίνηση της πρέσβειρας της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, από την Ουάσινγκτον στη Βοστώνη για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Boston College ως κονδύλι για εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου «Οι Κέλτες της Βοστώνης» και για αγορά «καρπών αραβοσίτου»!

Νίκος Ρωμανός: Ξαναζεσταίνουν fake news του 2022

Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Όπως τόνισε, γνωστός για την αντικειμενικότητα του «αναλυτής» και «επικοινωνιολόγος» μιλώντας σε γνωστό για την αξιοπιστία του podcast αποφάσισε να αναπαράγει αυτούσιο το fake news του 2022: Ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός πήγε να δει αγώνα NBA χρεώνοντας τα εισιτήρια, την κόκα κόλα και τα ποπ κορν του, στους Έλληνες φορολογούμενους!

«Η ίδια ψευδής είδηση με τα ίδια ακριβώς fake «τεκμήρια», με το ίδιο ακριβώς fake «σενάριο». Απλώς βγήκε από τα σκουπίδια, ξαναζεστάθηκε και ξανασερβιρίστηκε! Απελπισία, χυδαιότητα, ανηθικότητα και τοξικότητα στο κόκκινο! Επανάληψη ολόιδιων συνταγών με το 19-23. Το μόνο που αλλάζει είναι η ένταση» τόνισε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Meghan Markle: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μία αμφιλεγόμενη ιδέα για να μην καίγονται τα ηλεκτρικά

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη μετά από ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία

07:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συμμαχίες τώρα» το νέο δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ - Πρωτοβουλίες, αλλά και αυστηρός τόνος από Φάμελλο στην ΚΕ

06:55LIFESTYLE

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου στο Newsbomb.gr: «Το Porto Leone είναι σημαντικός σταθμός στην καριέρα μου»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημογραφικό: Οι Έλληνες… εξαφανίζονται – «Καμπανάκι» για ασφαλιστικό και οικονομία

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ