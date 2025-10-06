«Πάνω από δύο χρόνια ο κ. Τσίπρας, ως βουλευτής, δεν έχει κάνει καμία ομιλία ή παρέμβαση»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα προκαλεί έντονες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό και κυρίως στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι τα όσα συμβαίνουν σε αυτούς τους πολιτικούς χώρους δεν απασχολούν τον δικό τους πολιτικό χώρο και δεν αποτελεί δική τους αρμοδιότητα να σχολιάσουν ή να προβλέψουν τις εξελίξεις.

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η εξέλιξη χαρακτηρίζεται αδιάφορη, αφού εδώ και πάνω από δύο χρόνια ο κ. Τσίπρας, ως βουλευτής Πειραιά, δεν έχει κάνει καμία ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια ή κατάθεση ερώτησης.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι «δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός πως την τελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες σε forum στην Αγία Πετρούπολη το 2015, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο». Τότε είχαν επιβληθεί capital controls, οι τράπεζες παρέμειναν κλειστές, είχε διεξαχθεί το διχαστικό δημοψήφισμα και η χώρα είχε φορτωθεί επιπλέον χρέος άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ακολούθησαν χωρίς ουσιαστική ανάγκη.

Σχετικά με τα αδιέξοδα που επικαλέστηκε στην ανακοίνωσή του, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι ο ίδιος είναι ο πρωθυπουργός που φόρτωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους, υπέγραψε το τρίτο, αχρείαστο μνημόνιο και επέβαλε 30 νέους ή αυξημένους φόρους. Αντίθετα, όπως υποστηρίζουν, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 36%, τον μέσο μισθό κατά 30%, έχει μειώσει ή καταργήσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους - μεταξύ των όσων έχουν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - ενώ η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους της Ευρώπης και η ανεργία έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών.

Για το γεωπολιτικό αδιέξοδο που ανέφερε ο κ. Τσίπρας, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που υπέγραψε συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκτεινε τα χωρικά ύδατα της χώρας στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, προχώρησε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και επιτάχυνε κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα όπως αυτά των Rafale, Belharra, F-16 και F-35.

Σε ό,τι αφορά το ηθικό αδιέξοδο, οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου επί διακυβέρνησης Τσίπρα, όπως και για δύο υπουργούς του που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί από το Ειδικό Δικαστήριο. Καταλήγοντας, αναφέρονται στους νόμους Παρασκευόπουλου και στον Ποινικό Κώδικα που οδήγησαν στην αποφυλάκιση 17.000 βαρυποινιτών

Διαβάστε επίσης