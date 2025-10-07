Live-Μητσοτάκης: Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες

Ο πρωθυπουργός παρίσταται στην ανοιχτή εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ


Την τελευταία 6ετία οι ξένες επενδύσεις ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ, φέρνοντας περισσότερα κεφάλαια στη χώρα περισσότερα από όσα η προηγούμενη 20ετία, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Μιλώντας για την ελληνική οικονομία κατά τα τελευταία 6 χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ, τόνισε πως η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπογραμμίζοντα ότι είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας και της εσωτερικής σταθερότητας. «Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς» υπογράμμισε.

Επίσης, συγκρίνοντας τα σημερινά οικονομικά μεγέθη της μεταποίησης σε σχέση με το 2019, ανέφερε ότι η μεταβολή στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής η αύξηση είναι πάνω από 25%, ενώ στην Ευρώπη ήταν της τάξης του 3%. «Κάτι που προφανώς δεν είναι ανεξάρτητο από τις επιλογές της κυβέρνησης που θέλει τη μεταποίηση, τη βιομηχανία πρωταγωνιστή της ανάπτυξης» σημείωσε.

Αναφερθείς στις κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία, παρατήρησε ότι ο λαικισμός ξαναφουντώνει όπου δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

Στον αντίποδα, σημείωσε πως η χώρα μας τα κατάκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες και προσέθεσε: «Είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια».

Δείτε απευθείας την ανοικτή εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Bundesbank, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, μίλησε με θετικά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Την Τετάρτη, στις 18.30, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», στο Ωδείο Αθηνών.



