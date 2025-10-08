Ραντεβού στα... τυφλά για τρεις στη Ρηγίλλης σήμερα: Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Καραμανλή - Σαμαρά

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη όπου αναμένεται να παραστούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.

Το timing της συνάντησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την παράταξη της ΝΔ ιδιαίτερα μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και με φόντο τις φήμες που πυκνώνουν συνεχώς ότι ο πρώην πρωθυπουργός ενδέχεται να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Αν και κανείς από τους τρεις δεν αναμένεται να πάρει το λόγο στην παρουσίαση, η δύναμη της εικόνας από την σημερινή συνάντηση θα δώσει τροφή στο πολιτικό ρεπορτάζ για σχόλια και εκτιμήσεις.

Αν θα υπάρξουν χειραψίες, πού θα κάτσουν οι τρεις πολιτικοί άνδρες, αλλά και η γενικότερη ατμόσφαιρα θα δώσει τον τόνο στο κυβερνών κόμμα.

Από την άλλη πλευρά, θα είναι η πρώτη φορά μετά τον ξαφνικό χαμό της κόρης του που ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθεί σε δημόσια εκδήλωση.

Παρά το γεγονός ότι πολλά στελέχη και υπουργοί της ΝΔ έχουν εκφραστεί θετικά στο ενδεχόμενο επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά, απόψε δεν αναμένεται να βγει λευκός καπνός προς αυτή την κατεύθυνση.

Το στρατόπεδο Σαμαρά κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Σιγή υπάρχει και από την πλευρά Καραμανλή ο οποίος επίσης δεν έχει πάρει θέση επί της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά και αρκετοί περιμένουν να τοποθετηθεί στις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα μιλήσει σε εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.

Το αν θα σπάσει ο πάγος στην αποψινή εκδήλωση του καραμανλικοϋ Ευρυπίδη Στυλιανίδη είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που όμως δεν επιδέχεται εύκολες απαντήσεις.

Πρωταγωνιστές στην σημερινή εκδήλωση θα είναι οι φωτογράφοι που θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν το κλίμα με το φακό τους.

Η εκδήλωση θα είναι μια ευκαιρία να βρεθεί κοντά η όλη Νέα Δημοκρατία αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεπεραστούν οι ρωγμές.

Μπορεί πολλά γαλάζια στελέχη να πιστεύουν ότι ο χρόνος απαλύνει όλες τις πληγές, όμως ο πολιτικός χρόνος κινείται με διαφορετικές ταχύτητες.