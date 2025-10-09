«Πρόκειται για μείζονα επιτυχία»: Η απάντηση Γεραπετριτη για το αν πρέπει να πάρει Νόμπελ ο Τραμπ

Μετά το πέρας της συνάντησής του με την υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν, στο Ελσίνκι, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ρωτήθηκε για τον ρόλο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην επίτευξη της εκεχειρίας στη Γάζα και για το ενδεχόμενο απονομής του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η απάντηση Γεραπετρίτη

Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Φινλανδία



FM George Gerapetritis' visit in #Finland

Απαντώντας στην ερώτηση του Φινλανδού δημοσιογράφου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι η διαμεσολαβητική προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ οδήγησε σε ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα. Το σχέδιο που έχει καταρτιστεί αποδεικνύεται επιτυχές, τουλάχιστον ως προς την πρώτη του φάση και προσβλέπουμε στην υλοποίησή του. Το θεωρούμε ένα πρώτο βήμα προς την εκεχειρία και την πολυαναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων. Πρόκειται, πράγματι, για μείζονα επιτυχία, και οφείλουμε να επαινέσουμε τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Προέδρου Τραμπ».

Συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Ελπίζουμε η διαμεσολάβησή του να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική και στο ζήτημα της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Θεωρούμε ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί άμεσα, και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορέσουμε να καταγράψουμε θετικά αποτελέσματα».

«Όσον αφορά το Βραβείο Νόμπελ, ίσως θα ήταν προτιμότερο να θέσετε το ερώτημα στην Ελίνα, η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στην έδρα του Ινστιτούτου Νόμπελ» κατέληξε.

