Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ως βασικό στόχο τον σχηματισμό ενός πολιτικού φορέα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα

Το εγχείρημα της επανόδου του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και μάλιστα απαλλαγμένου από όσα ο ίδιος θεωρεί «βαρίδια» του παρελθόντος και αναβαπτισμένου «στην κολυμπήθρα της κοινωνίας», όπως είπε στην πρόσφατη συνέντευξή του, είναι περίπλοκο σχέδιο, το οποίο όμως φαίνεται πως ακολουθείται με ευλάβεια.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ως βασικό στόχο τον σχηματισμό ενός πολιτικού φορέα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Ο φορέας δεν θα θυμίζει την ιεραρχία και τις δομές ενός παραδοσιακού κόμματος, αλλά φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας κινείται περισσότερο προς την κατεύθυνση μιας εκλογικής λίστας.

Η κατάρτιση μιας «λίστας» Τσίπρα

Το προσχέδιο λοιπόν, προβλέπει την κατάρτιση μιας «λίστας» Τσίπρα, δηλαδή ένα εκλογικό ψηφοδέλτιο του οποίου θα ηγείται ο ίδιος και το οποίο θα στοιχίζεται πίσω από τις προγραμματικές θέσεις.

Στο σημείο αυτό βρίσκεται και το «κλειδί» του εγχειρήματος, καθώς η παραγωγή αυτών των θέσεων θα είναι αρμοδιότητα ενός επιστημονικού συμβουλίου που θα αναφέρεται απευθείας στον Αλέξη Τσίπρα και θα είναι επιφορτισμένο με την παραγωγή προτάσεων, θέσεων, νομοθετικών πρωτοβουλιών. Το επιστημονικό συμβούλιο δηλαδή θα έχει τον ρόλο ενός «εργοστασίου παραγωγής» που θα τροφοδοτεί τα μελλοντικά στελέχη με άμεση και εξειδικευμένη επιχειρηματολογία για όλα τα θέματα.

«Νέα Εθνική Πυξίδα» και «Νέος Πατριωτισμός»

Ο ιδεολογικός κορμός γύρο από τον οποίο θα κινούνται όλες αυτές οι προτάσεις δε θα είναι άλλος από τη «Νέα Εθνική Πυξίδα» και τον «Νέο Πατριωτισμό». Άλλωστε, η Πυξίδα δεν είναι απλώς μια φράση που χρησιμοποιεί ο πρώην πρωθυπουργός στις ομιλίες του, αλλά αποτελεί το πολιτικό «μανιφέστο» που συνέγραψε ο ίδιος τον Μάρτιο του 2025, και η οποία συμπυκνώνεται στον υπότιτλο: «Ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα με πολυδιάστατη στρατηγική και όχι πρόθυμος ακόλουθος η απάντηση στις ραγδαίες γεωπολιτικές μετατοπίσεις». Παράλληλα, και ο Νέος Πατριωτισμός έχει περιγραφεί στις πρόσφατες ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.

«Κλειδί» η στελέχωση του επιστημονικού συμβουλίου

Επόμενο «στοίχημα» για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η στελέχωση του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση των ονομάτων που τελικά θα ενταχθούν σε αυτή την -κρίσιμη για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα- δομή, θα γίνει εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας, το σχήμα έχει σχεδόν «κλείσει».

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, είναι τα εξής:

Γιώργος Χουλιαράκης, πρώην υπουργός Οικονομικών
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛΑΣ
Δημήτρης Λιάκος, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Ευγενία Φωτονιάτα, χημικός μηχανικός, πρώην Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ & του ΤΣ στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος
Γιώργος Βασιλειάδης, πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ
Μιχάλης Καλογήρου, πρώην υπ. Δικαιοσύνης, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα και εταίρος του Ινστιτούτου.

Πληροφορίες θέλουν επίσης να βρίσκεται πολύ κοντά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη και ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Χάρης Τζίμητρας.

Κυκλοφορεί επίσης το όνομα της Ζωρζέτας Λάλη, επί 35 χρόνια στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποψήφιας στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023. Μάλιστα ήταν στην 8η θέση του Επικρατείας, ακολουθούμενη από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, ενώ στη 10η θέση του Επικρατείας βρισκόταν η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, η οποία επίσης «ακούγεται» για το Επιστημονικό Συμβούλιο.

