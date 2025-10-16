Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Παναγιώτης Λεμπέσης

Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής γραμματέας της Π.Ε. της ΝΔ 

Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Παναγιώτης Λεμπέσης

Ο Παναγιώτης Λεμπέσης 

Αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Λεμπέσης.

Ο Παναγιώτης Λεμπέσης είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολόγιας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Διατροφή.

Έχει διατελέσει Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος Οργανωτικού για θέματα Βορείου Ελλάδος της ΟΝΝΕΔ και στο 13ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ εξελέγη δεύτερος στην Κεντρική Επιτροπή.

Επίσης, είναι Γραμματέας της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος και Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Διαιτολόγων (EFAD).--

