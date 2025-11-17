Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για το Πολυτεχνείο

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

INTIME.
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρότεινε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να μπορούν να γιορτάζουν την επέτειο του Πολυτεχνείου εκτός του μαθητικού ωραρίου. Παράλληλα, έκανε λόγο για «έξι μύθους που δεν διδάσκουν στα σχολεία».

«6 μύθοι που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Πολυτεχνείο. Ως ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ζητάμε να καταργηθεί επισήμως ο εορτασμός του Πολυτεχνείου από τη δημόσια παιδεία.

Όποιος δάσκαλος ή καθηγητής θέλει να τη γιορτάσει με μαθητές του μπορεί κάλλιστα να το κάνει στον ελεύθερο χρόνο του εκτός μαθητικού ωραρίου», σημειώνει στη δημοσίευση που έκανε.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Μύθος 1ος

«Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην Αριστερά αλλά σε όλους τους Έλληνες Δημοκράτες», σημειώνει η Λατινοπούλου. Ακόμη προσθέτει ότι η Αριστερά και το ΚΚΕ «έσπευσαν να καταδικάσουν την κατάληψη της Νομικής ως προβοκατόρικη ενέργεια».

Μύθος 2ος

Στο δεύτερο σημείο αναφέρει ότι «δεν υπήρχαν χιλιάδες νεκροί, αλλά 40 νεκροί συνολικά – 24 ταυτοποιημένοι και 16 αταυτοποίητοι. Εδώ να αναφέρουμε την περίπτωση της Ηλένιας που δήθεν την αναζητούσε ο καλός της με μία φωτογραφία που αποδείχθηκε τελικά πως ήταν μία φωτογραφία μοντέλου που διαφήμιζε σαμπουάν».

Μύθος 3ος

«Σύμφωνα με τα επίσημα πορίσματα, ουδείς σκοτώθηκε εντός του Πολυτεχνείου. Ουδείς σκοτώθηκε κάτω από τις ερπύστριες κανενός τανκ», σχολιάζει.

Μύθος 4ος

Στο τέταρτο σημείο αναφέρει ότι: «Το Πολυτεχνείο ήταν μία φοιτητική εξέγερση μερικών εκατοντάδων νεαρών φοιτητών και ότι δεν υποστηρίχθηκε από χιλιάδες κόσμου. Εκατοντάδες χιλιάδες έσπευσαν να καπηλευτούν τις εξελίξεις μετά την πτώση της Χούντας».

Μύθος 5ος
«Πρόκειται περί ενός ακόμη τεραστίου ψέματος. Η αλήθεια είναι πως κανένα Πολυτεχνείο δεν έριξε καμία Χούντα», σημειώνει η Λατινοπούλου.

Μύθος 6ος

Τέλος, αναφέρει: «Το κεφάλι που δήθεν συμβολίζει την εξέγερση των φοιτητών το 1973… δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα του 1973 καθώς απεικονίζει τον ιστορικό Νίκο Σβορώνο ενταγμένο στον ΕΑΜ και τον ΕΛ.ΑΣ».

