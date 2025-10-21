LIVE - Μητσοτάκης από το Ωνάσειο: «Θα μπορούν να γίνονται πλέον μεταμοσχεύσεις και σε μικρά παιδιά»

Σημαντικά μηνύματα περιελάμβανε η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου για μεταμοσχεύσεις και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

«Θα μπορούν να γίνονται πλέον μεταμοσχεύσεις και σε μικρά παιδιά», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός για να μην χρειάζεται τα παιδιά και οι οικογένειές τους να πηγαίνουν στο εξωτερικό.

«Μοναδική σανίδα σωτηρίας για εκατοντάδες ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Έχουμε εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων. Ανέβηκε ο αριθμός των δωρητών κατά 50.000 σε λίγες μέρες. Ο σκεπτικισμός υποχωρεί και αποδεικνύεται ότι χρειάζεται απλά μια μικρή ώθηση», είπε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δημιουργούνται υποδομές και συμπράξεις ελπίδας», πρόσθεσε κάνοντας λόγο για την μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την 1η Νοεμβρίου ξεκινά η λειτουργία του νέου κτηρίου του Ωνασείου

Μικρός ασθενής που μεταμοσχεύθηκε πρόσφατα, νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται καθημερινά.

Πρόκειται για ακόμα ένα παιδί χαμηλού σωματικού βάρους, δηλαδή κάτω των 20 κιλών, που ολοκληρώνει επιτυχώς μεταμόσχευση από ζώντα δότη, μία επέμβαση ιδιαιτέρως δύσκολη που μέχρι πρότινος πραγματοποιείτο μόνο στο εξωτερικό.

Οι δύο πρώτες μεταμοσχεύσεις συμπαγούς οργάνου από ζώντες δότες σε ανήλικους ασθενείς χαμηλού σωματικού βάρους πραγματοποιήθηκαν στο Ωνάσειο Νοσοκομείο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον περασμένο Μάιο, σε συνεργασία με ιατρούς της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου «Λαϊκό», Παιδονεφρολόγων του Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» και Χειρουργών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύντομα, θα ξεκινήσουν και ηπατικές μεταμοσχεύσεις σε παιδιατρικούς ασθενείς από ζώντες δότες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ωνασείου Νοσοκομείου, καθηγητής Ιωάννης Μπολέτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής (20/10) παρουσίασης των νέων εγκαταστάσεων του ιδρύματος.