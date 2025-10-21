Χαρδαλιάς: «Δίνουμε οριστική λύση στο πρόβλημα της επάρκειας νερού στο πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”»

336.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για τη διάνοιξη γεώτρησης και την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο πάρκο – «Από σύμβολα εγκατάλειψης, τα πάρκα της Αττικής γίνονται σημεία βιώσιμης αναγέννησης», δήλωσε ο Περιφερειάρχης

Newsbomb

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε οριστική λύση στο πρόβλημα της επάρκειας νερού στο πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οριστικό τέλος στο χρόνιο πρόβλημα επάρκειας νερού στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» αναμένεται να δώσει το έργο διάνοιξης ερευνητικής γεώτρησης στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και κατασκευής αγωγού ύδρευσης, που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.
Η υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, συνολικού ύψους 336.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, μεταξύ του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, του Προέδρου του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, του διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού Γιώργου Κορμά, του Προέδρου του φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Σάκη Κατσούλη και του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρου Τσίρμπα.

stlp1962.jpg

Στόχοι του έργου – Υλοποίηση

Η παρέμβαση αφορά στη διάνοιξη υδρογεώτρησης για τη μελέτη επάρκειας ύδατος στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, καθώς και στην άντληση και μεταφορά του σε μήκος περίπου 1.400 μέτρων μέχρι το Πάρκο. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ότι το νερό είναι ποιοτικά κατάλληλο και επαρκές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης, συντήρησης πρασίνου και πλήρωσης των λιμνών και ως εκ τούτου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία και αναβάθμιση του σημαντικότερου πνεύμονα πρασίνου στη Δυτική Αττική.Η χρηματοδότηση γίνεται εξ’ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης διάρκειας 36 μηνών, ενώ η δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

stlp2005.jpg

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας, δεσμευτήκαμε να αλλάξουμε ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία των Μητροπολιτικών μας πάρκων, τα οποία οφείλουν να εξελιχθούν σε πρότυπα πράσινης ανάπτυξης, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής ως “ζωντανά κύτταρα” της Αττικής μας. Με το έργο της νέας γεώτρησης και του αγωγού ύδρευσης στο πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” δίνουμε επιτέλους μια οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, εξασφαλίζοντας τον φυσικό του πλούτο, τις λίμνες και τη συνέχιση της ζωτικής του λειτουργίας ως πνεύμονα πρασίνου για τη Δυτική Αθήνα και για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Με σκληρή δουλειά, επιμονή και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς συνεχίζουμε να επενδύουμε με έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας και στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου, κάνοντας πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε για μία “πράσινη”, “βιώσιμη” και πιο “ανθρώπινη” Αττική».

stlp2016.jpg

Και πρόσθεσε: «Η αναβάθμιση των Μητροπολιτικών μας πάρκων δεν είναι μια αποσπασματική παρέμβαση. Είναι στρατηγική επιλογή. Είναι μέρος ενός ολιστικού σχεδίου που υλοποιούμε με συνέπεια, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών περνά μέσα από το περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους που τους ανήκουν. Τα Μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής μας αλλάζουν πρόσωπο. Από σύμβολα εγκατάλειψης, γίνονται σημεία βιώσιμης αναγέννησης. Και αυτή είναι η παρακαταθήκη που θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές».

stlp1816.jpg

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Αθανασία Παπασπύρου και η Γενική Διευθύντρια του φορέα Άννα Μεθυμάκη, καθώς και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι θύρες της «OPAP Arena» που θα είναι κλειστές στον αγώνα με την Αμπερντίν

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγειλε βιασμό από Νιγηριανό υπάλληλο ξενοδοχείου

15:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου η ημερομηνία πληρωμής

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

14:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Μπήκε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ, διαθέσιμος με Μπάγερν στο Μόναχο

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη: «Άγνωστο» πότε θα γίνει, λέει το Κρεμλίνο

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Είδε τον διαρρήκτη να βγαίνει από το διαμέρισμά της και κάλεσε την αστυνομία

14:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Στην Αθήνα η EUCOPE - Συνάντηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Πώς ένα… κοινό λάθος προκάλεσε το μπλακ άουτ στο AWS που «έριξε» το διαδίκτυο

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν για Σαρκοζί: «Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα και τον σεβασμό, από την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα - «Έπεσε» ένα από τα τελευταία «κάστρα» που δεν είχε πληθυσμό των εντόμων

14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής με τα ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου και Πανιώνιος – Καλαμάτα

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για Μητρώο Ανελκυστήρων: «Απλό, γρήγορο και δωρεάν – Αφορά την ασφάλεια όλων μας»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: 76χρονος «έσβησε» στο τιμόνι και έπεσε με το όχημα του σε χαντάκι

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική και διχαστική η τροπολογία

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25»: Επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου - Βίντεο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα - «Σκότωσα τη μάνα μου»

13:27LIFESTYLE

Γιατί η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό - Δεν θα γίνει ΕΔΕ για τους αστυνομικούς

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερινή βίασε, μαχαίρωσε 38 φορές, έπνιξε και περιέφερε σε βαλίτσα το άψυχο σώμα 12χρονης στο Παρίσι - Το βίντεο που «πάγωσε» το δικαστήριο

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

11:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι άλλοι κρατούμενοι στις φυλακές La Santé - Κατέθεσε ήδη αίτηση αποφυλάκισης - Πώς είναι το κελί του

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν η εξουσία περνά τα κάγκελα: Πολιτικοί ηγέτες που κατέληξαν στη φυλακή - Από τον Σαρκοζί στον Λούλα, τον Ολμέρτ και τον Τσοχατζόπουλο

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του - Του αφαίρεσαν το όπλο

10:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές την 28η Οκτωβρίου - Πού αναμένονται μπόρες στην παρέλαση

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη Ρομά έκλεβε κινητά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μπαράζ ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, ΝΕΑΡ στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

11:22ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στο Ωνάσειο: Τα ελληνόπουλα δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν πια στο εξωτερικό - Τα πιο σύγχρονα χειρουργεία για μεταμοσχεύσεις και καρδιολογική αντιμετώπιση παιδιών

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

10:30ΚΟΣΜΟΣ

«Η μάνα σου»: Η απίστευτη απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε ερώτηση δημοσιογράφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ