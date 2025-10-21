Αλέξης Χαρίτσης: Αποσύρετε την τροπολογία ή τολμήστε να την εφαρμόσετε

Να αποσύρει την «κατάπτυστη» τροπολογία, ή αλλιώς «να τολμήσει να την εφαρμόσει», κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης. Όπως είπε, «στην πρώτη σύλληψη θα πέσετε από αυτά που φοβάστε περισσότερο: από τη λαϊκή κατακραυγή».

Στην ομιλία του, ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ως «ντροπιαστική τροπολογία που προσβάλλει τη δημοκρατία και την ίδια την ελληνική κοινωνία».

«Το μνημείο δεν σας ενδιαφέρει καθόλου κ. Μητσοτάκη. Σας ενδιαφέρει η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που συγκίνησε όλη την ελληνική κοινωνία που διαμαρτυρήθηκε ειρηνικά με μοναδικό όπλο το σώμα του», τόνισε ο κ. Χαρίτσης και συνέχισε: «Αυτό είναι που δεν άντεξε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν αντέχει τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής και αντίστασης. Και πίστεψε ο πρωθυπουργός ότι για το έγκλημα στα Τέμπη θα καθάριζε εύκολα. Δεν υπολόγισε καλά την ελληνική κοινωνία. Δεν αντέχει τις μάχες για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη και σήμερα εκδικείται ο κ. Μητσοτάκης. Η τροπολογία αφορά την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας και αυτό δείχνει ότι ο πρωθυπουργός φοβάται το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών».

Όπως είπε, «με την τροπολογία περιορίζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία, στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης έχει δυσανεξία. Είναι μια πράξη αυταρχισμού. Επαναφέρει ένα ιδιότυπο ιδιώνυμο και μας γυρίζει σε μαύρες περιόδους που νομίζαμε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας».

«Έρχεστε και απαγορεύετε καθολικά και a priori κάθε συνάθροιση έξω από τη Βουλή. Η πράξη χαρακτηρίζεται παράνομη όχι επειδή προκαλεί φθορά, αλλά επειδή γίνεται εκεί, σε έναν χώρο που εφάπτεται στον χώρο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

Αναφερόμενος στη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, εξήγησε ότι «η ευρωπαϊκή νομολογία δεν επιτρέπει ούτε προληπτικές, ούτε γενικές, ούτε μόνιμες απαγορεύσεις συγκεντρώσεων. Δε χρειάζεται όμως κανένα ευρωπαϊκό δικαστήριο να μας πει ότι οι πλατείες και τα μνημεία δεν ανήκουν στα υπουργεία και τις κυβερνήσεις. […] Στις φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δεν υπάρχει γενική ούτε μόνιμη απαγόρευση, ούτε στρατιωτική εποπτεία».

Ο κ. Χαρίτσης κατέθεσε στα πρακτικά την εγγραφή του κτηρίου της Βουλής στο Κτηματολόγιο, σχολιάζοντας ότι το σύνολο της «πάνω» πλατείας Συντάγματος ανήκει οργανικά στη Βουλή. «Η κυβέρνηση με την τροπολογία δημιουργεί και ένα σοβαρό πολιτικό προηγούμενο: Ο χώρος μπροστά στη Βουλή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ακινήτου της Βουλής των Ελλήνων. Είναι καταχωρημένο ως τέτοιο στο Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος έξω από τη Βουλή, του μνημείου συμπεριλαμβανομένου, είναι δημόσιος πολιτικός χώρος».

Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του μνημείου τόνισε ότι αρμόδιο είναι αποκλειστικά το υπ. Πολιτισμού και ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο μνημείο δεν εντάσσεται σε αυτά που αφορούν τους πεσόντες στον πόλεμο και που ανήκουν στο ΓΕΕΘΑ.

Διαβάστε επίσης