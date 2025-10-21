Βελόπουλος: Αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική και διχαστική η τροπολογία

«Βαθιά αντιδημοκρατική, αποπροσανατολιστική και διχαστική», χαρακτήρισε την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και την κατηγόρησε ότι επιχειρεί να κάνει αλλαγή ατζέντας.



Επικαλέστηκε μάλιστα νόμου της περιόδου της δικτατορίας που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, ο οποίος προβλέπει ότι το πολεμικό Μουσείο δύναται να φροντίζει τα πολεμικά μνημεία.



Αναφερόμενος στις ποινές που προβλέπει η τροπολογία, είπε: «Δύο χρόνια φυλακή για ένα τέτοιο αδίκημα όταν κυκλοφορεί έξω ο Λιγνάδης κι όλοι αυτοί. Που θα τους πάτε; Θα μαζέψετε 100.000 Έλληνες που θα διαδηλώνουν; Θα ανοίξουμε και Γυάρο και Μακρόνησο».



«Το άπλυτο κορμί το πλένεις από την αρχαιότητα, αλλά η βρώμικη ψυχή δεν πλένεται», είπε ο κ. Βελλόπουλος και έκανε λόγο για εσωκομματικά παιχνίδια δελφίνων εντός της ΝΔ.



«Δε θα διαμαρτύρεστε για το Βρετανικό Μουσείο όταν έχετε ψηφίσει να γίνονται ιδιωτικές εκδηλώσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης;», είπε ο κ. Βελόπουλος



Παράλληλα, επεσήμανε την απουσία του υπ. Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. «Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι απών. Αλλά είναι εδώ όλο το σημιτικό ΠΑΣΟΚ. Να έρθει ο Δένδιας για να μας απαντήσει αν συμφωνεί ή όχι με αυτή την τροπολογία».



Ο κ. Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφία του πρωθυπουργού να δένει τα παπούτσια του ακουμπώντας σε κολωνάκι μπροστά από αντίστοιχο πολεμικό μνημείο στην Αλεξανδρούπουλη, αλλά και εικόνες από συγκεντρώσεις του «Μένουμε Ευρώπη», όπου οι διαδηλωτές είχαν φτάσει στο μνημείο και είχαν αναρτήσει τη σημαία της ΕΕ στα μάρμαρα.



Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι επιχείρησε να παρέμβει έτσι ώστε να μην ασκηθεί δίωξη κατά του πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνο Φλώρο για υπόθεση βιαιοπραγίας κατά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο.